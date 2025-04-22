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籲主動開闢新戰場 趙少康：請朱立倫下令倒閣吧！

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籲主動開闢新戰場 趙少康：請朱立倫下令倒閣吧！

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
中廣董事長趙少康。圖／聯合報系資料照片
中廣董事長趙少康。圖／聯合報系資料照片

國民黨主席朱立倫今與民眾黨主席黃國昌會面，提及不是單純倒閣而是倒賴。中廣前董事長趙少康表示，面對大罷免亂象，國民黨已經人仰馬翻，今天的會談也看不出在野有任何反制方案。為了化被動為主動，開闢新的戰場，請朱立倫下令倒閣吧！

趙少康表示，現在的國民黨立委才上任，就被民進黨發動罷免，只為了奪權，達到完全執政目的，這是羞辱所有投票給他們的選民。民進黨想用25%的少數罷免票，否決50%的多數選票，因為這場大罷免，國家至少要空轉一整年，執政黨無視國際大環境的劇烈挑戰，執意要把精力用在政治鬥爭。

趙少康說，李家同校長最近傳了一段訊息給他，相信是大多數台灣民眾的心聲，面對國難當頭，政客還在鬥爭，人民早就痛苦無奈，而大多數人還是在自己的工作崗位上兢兢業業，這才是台灣可以持續進步的基礎。

趙少康說，當國家與在野黨都面臨生死存亡、可能被團滅時，倒閣重選立委，就是對賴清德的不信任投票，讓民意可再度發聲。當超過30位國民黨立委面臨被罷免危機，已經是重新選舉了，朱立倫不該再猶豫，應該立即下令推動倒閣，為個人利益盤算的反對者就開除黨籍，以彰顯自己堅定的決心。

趙少康說，國民黨不必管民眾黨的態度，民眾黨沒有區域立委可被罷免，只要國民黨團結一致，提案倒閣，接下來就看民進黨敢不敢跟進？賴清德敢不敢解散國會重新選舉？民進黨團總召柯建銘及民進黨立委不斷喊話要在野倒閣，到底玩真的還是假的？潮水退了就知道誰沒穿褲子。

趙少康表示，國民黨只有透過倒閣才能化被動為主動，盡速終止政局亂象，政治人物不應該只算計個人利益，必須迅速回應民意期待，才能浴火重生。

國民黨 朱立倫 柯建銘 民進黨 罷免 賴清德 趙少康

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