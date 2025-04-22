台派退將等團體代表立院開記者會 籲全民行使罷免權

罷免潮未歇，逾20個台派、正藍軍及罷免藍委代表今天在立法院舉行「民主共識、反共同行」記者會，除呼籲全民踴躍行使罷免權利外，也宣布未來將針對台灣議題展開8場會談。

台派團體、退將，以及罷免藍委的團體代表總計逾20人，今天在立院舉行「民主共識、反共同行」記者會，呼籲全民行使罷免權，力拚大罷免、大成功。

記者會出席人員包含公投盟榮譽總召蔡丁貴、北社前社長李川信、台灣教師聯盟理事長潘威佑、台北水噹噹姊妹聯盟常務理事蔣理容、退役陸軍少將丘衛邦、余宗基、曾擔任飛行員的「台灣鷹爸」徐柏岳，以及多位罷免藍委的團體代表。

記者會主持人台灣醫事法律學會執行長羅浚晅宣布，正台派與正藍軍後續將展開8場台灣議題會談，其中4場會談在台灣北社閉門舉行，另外4場公開會談則在雙北大罷共享辦公室進行。

他也說，「反共、守法、民主」將是大家的共同準則，捍衛台灣自由體制則是全體國民責任；嚴正譴責暴力威脅、言語威脅，以及現場騷擾罷免志工等不當行為；並向全體堅守街頭、投入公民行動的志工致意與聲援；同時呼籲全民踴躍行使憲法的罷免權利，以具體行動守住民主制度的正義與國家的核心尊嚴，為下一代留一個更加清明、公正的政治環境。

高齡87歲的丘衛邦呼籲，政府應下定決心協助第二階段大罷免的成功，將舔共立委全數罷免；余宗基則表示，大敵當前台灣沒有分裂的本錢，當務之急就是清除親中勢力，全面清除內應，杜絕中共武力犯台的幻想跟企圖，抗共保台應不分黨派；徐柏岳表示，大家齊聚是因對土地以及對後代子孫生存的熱愛，才會選擇站在一起。

蔡丁貴則說，今天的場合可說是台獨、華獨、華統聯合驅逐紅統，反共是動員總訴求，而罷免是公民非暴力反對中國侵略滲透的防衛戰，大家必須共同守住台灣，民主才有持續發展的可能；蔣理容表示，一路參與台灣民主路，至今仍無法放心在家享福，因為民主不是天上掉下來，而是一不小心會失去的，現在老中青大團結，要告訴大家台灣的民意就是不要和中國站在一起，大罷免是台灣要告訴世界的事情。

板橋大刪元發言人茉莉指出，罷免團隊都是普通公民，參與罷免不是因為很閒，而是藍白立委不斷通過禍國殃民法案、迫害憲政，種種亂象讓大家充滿被出賣的恐懼，才會被逼著去理解政策細節與法條，至於目前二階連署份數已達2萬6000多張連署書，雖通過法定門檻，但離安全門檻4萬張還有一段距離，希望大家放下恐懼，踴躍參與；彰化罷免缺衣不可總召葡萄則說，彰化罷免起步晚，現今仍正在衝刺，希望大家不要放棄。