藍營議會黨團力挺罷瑤 北市議長戴錫欽：不排除倒閣反制民進黨

罷免民進黨立委吳思瑤團體「地動刪瑤」連署行動持續，國民黨北市議會黨團今到天母力挺。罷團號召士北鄉親出面罷瑤，到場響應的議長戴錫欽希望大家426上凱道，反獨裁、反惡霸，不排除用倒閣作為反制手段。

「地動刪瑤」召集人賴苡任說，站出來罷免吳思瑤，不只是針對一位不適任的立委，更是要斬斷賴清德那只伸向立法院的黑手，阻止民進黨繼續透過吳思瑤這樣的代理人染綠國會、破壞制度。

戴錫欽表示，今天聲援罷團連署，是因執政黨大罷免是完全沒正當性，國會少數卻不願承認的「翻桌」行為，國民黨作為在野黨被迫罷免北市綠委吳思瑤、吳沛憶，目前已達1萬分，希望跨過低標3.1萬分，希望所有反對執政黨大惡霸、濫用司法資源打壓在野黨的民眾，426一起上凱道，「反對獨裁、反對惡霸，不排除用倒閣作為反制手段。」

國民黨團書記長李明賢說，在民主國家搜索媒體、政黨是何等大事，沒有一個任何民主國家，敢動用司法、檢調權力去搜索政黨。民眾黨為了大罷免、殲滅在野黨，從台南、台中、新北到北市黨部，全省搜透透，就是為了殲滅在野黨。

李明賢批民進黨，用司法手段偵辦柯文哲後，現在要消滅國民黨，直呼台灣還有民主？台灣正一步步走向獨裁、威權、專制，今天政黨、媒體，明天就可搜索所有人的家，他感嘆台灣台灣民主進入黑暗期，今天不站出來，真的就沒有明天了，接下來選舉會被沒收，「因為賴清德要當皇帝。」

他說，民進黨動用司法、威權打壓在野黨，國民黨跟人民站在一起、跟執政黨站在對面。雙吳罷團交保金高達50萬元、市鎮收押，結果共案諜緊20萬元交保，他感嘆檢調已經不公平，只有辦藍不辦綠，淪為執政黨打手，喊話大家站到第一線，反綠共、反威權、反獨裁。

多名士林、北投區議員也到場響應。國民黨張斯綱表示，罷免吳思瑤連署書目前已破1萬分，藍營林杏兒則說，吳思瑤只有黨意沒有民意，不監督政府卻來監督國民黨，喊話民眾下架不適任立委；新黨侯漢廷指出，吳思瑤喊出推動北士科、社宅等政見頻跳票，希望民眾出來打倒阻礙中華民國發展的民進黨。