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周刊再爆罷綠連署爭議 戴錫欽：不要濫權打壓在野黨

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
國民黨籍、北市議會議長戴錫欽今力挺在天母罷免綠委吳思瑤連署活動。記者林佳彣／攝影
國民黨籍、北市議會議長戴錫欽今力挺在天母罷免綠委吳思瑤連署活動。記者林佳彣／攝影

鏡週刊今爆罷綠委連署書名單與藍營黨員名單高度重疊，國民黨籍、北市議會議長戴錫欽今力挺黨團在天母罷瑤連署活動回應，一個政黨有黨員名冊是非常正常的事情，認為檢調單位如有具體證據，要怎麼偵辦都沒有意見，而不要濫用權力打壓在野黨。 

戴錫欽表示，當時國民黨部主委黃呂錦茹無保請回，就是檢方沒有積極事證可以證明所謂的死亡連署跟黃呂有直接關係，今天特定媒體又做相關報導，他說「一個政黨有黨員名冊是非常正常的事情。」

戴錫欽認為，有黨員名冊跟死亡連署是兩件事情，有黨員名冊去徵詢黨員支持跟親自參與連署，就不構成違法，除非用黨員名冊去做大量不實的抄錄，才有可能觸及違反偽造文書問題。

他希望毋枉毋縱，檢調單位如果有具體證據，要怎麼偵辦，我們都沒有意見，但不要在沒有證據情況下，濫用檢調的權力去打壓在野黨，坦言非常不樂見，而是台灣自由民主非常大的傷害。

至於黃呂錦茹無保請回，檢方若抗告，是否再到北檢聲援？戴錫欽說，檢調提抗告是他們的權利，但他希望所有法律程序跟偵辦都在有所本、具體證據下進行，而不是只因討好上意，為了升官發財、整肅異己而成為幫兇。

戴錫欽說，台灣民眾現在對於台灣司法的公正性已經高度失去信心，如果特定檢調單位人員還是用揣摩上意方式，作為執政黨整肅異己的工具，而缺乏具體證據，他相信台灣司法將永劫不復。

另外，國民黨前立委陳學聖稱426上凱道的人數要輾壓419活動，否則國民黨就準備收攤。戴錫欽表示，419、426僅差一個禮拜，而且是立場完全不一樣的動員活動，外界一定會拿來做比較，陳學聖的憂心是有所根據。

戴錫欽說，執政黨不願認清朝小野大的事實，而用濫罷、大罷免方式來整肅在野黨、清算在野黨，對於這樣違反民主法治的作法，希望大家426能夠挺身而出，共同展現台灣追求民主政治自由的堅強意志，也希望讓執政黨知道大罷免完全不具備任何正當性，讓賴清德、執政黨看看什麼是真實民意。

國民黨 戴錫欽 罷免 黃呂錦茹

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