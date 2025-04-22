罷綠委被媒體鎖定？罷免吳思瑤召集人賴苡任：體會到柯文哲感受

大罷免浪潮，國民黨鎖定罷免綠委吳思瑤、吳沛憶，藍營北市議會黨團今到天母力挺罷瑤連署。不過，媒體今爆藍營連署狀況，罷免吳思瑤召集人賴苡任說，「我可以完全體會到當時柯文哲的感受」，強調哪怕他倒下，但北市藍營議員、立委都會前仆後繼完成二階連署。

賴苡任表示，過去這段時間，吳思瑤反覆論述為士林北投做了多少貢獻。曾經有一位支持者告訴他，爭取建設是民意代表的基本功，不要拿基本功出來現、討拍，就如同全勤是學生的基本義務，不能用出勤來掩蓋打架、喝酒、抽煙等違紀行為。

賴苡任說，吳思瑤的壞，不是今年才壞，也不是去年才壞，過去10年來，她都一樣壞。過去是隱性的壞，但是從去年開始，賴清德總統當選讓她的壞從隱性轉變成顯性，吳思瑤就是賴清德意志的延伸，她貫徹賴清德的意志在立法院胡搞瞎搞。

他表示，今天站出來罷免吳思瑤，就是要讓賴清德難看，就是要把賴清德的意志、伸向立法院的髒手斬斷，要把賴清德的左膀右臂卸下來，讓他沒有辦法繼續在台灣搞獨裁，把民主還給每一個人，也呼籲大家426站出來，讓賴清德看到人民的憤怒。

對於鏡週刊稱賴苡任女友曾詢問幫忙抄寫連署一事，賴苡任回應，他沒想到過去發生在柯文哲身上的事，如今似乎也發生在罷免吳思瑤或吳沛憶團隊身上，「我確實感受到當時柯文哲的感受。」

賴苡任說，距離二階段連署截止日還有一段時間，未來是否每周二都有類似報導出現？他對此感到非常遺憾，也強調無論每周二、未來還有什麼報導，哪怕他倒下，但北市所有國民黨籍市議員、所有國民黨立法委員，也都會前仆後繼來到士林北投，完成二階段連署。

至於媒體稱黨部名單與交出去的連署名單是高度重疊一事，賴苡任說，這就是他們遇到最大困難，當時也有沙盤推演過，如果每周二都有類似報導出現，到底回應還是不回應？也相信，也許今天下午、晚上，部分媒體的政論節目會有大量資料可做文章、節目，直呼這就是民進黨想要達到目的。他多次強調，「我還是那句話，我可以完全體會到當時柯文哲的感受。」