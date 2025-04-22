快訊

關稅亂失業潮將至？2025年科技人「二原因」瘋接案

朱立倫邀426上凱道 黃國昌點頭：發出人民的怒吼

王大陸入伍表現曝光！網友大讚：為榮譽假很拚命

影／6點半按鈴帶走200名罷吳連署人 鍾小平告發調查局長瀆職

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

國民黨籍台北市議員鍾小平今至北檢告發調查局長陳白立涉嫌瀆職，他指出檢調調查罷免立委吳沛憶連署書案，發動國家機器調查局，早上6點半按門鈴、捶門帶走2百人作證，「賴清德政府視人民為芻狗、視藍白為寇仇」，太過分了，執政打手應該歇歇手。

鍾小平指出，中正萬華區罷免吳沛憶案，一階交了2680份，竟發動國家機器調查局，抽查2百位連署人，挨家挨戶早上6點半按鈴，對證人跟對收押的犯人是一樣的態度。其中，一位住在中正區臨沂街的支持者表示，早上有人按門鈴，還敲門、用力捶門，出來查看後、換好衣服就被帶走作證，「就好像拘提那樣」強度之強、密度之高，2百位被調查局叫去問案當證人。

他直言，「賴清德政府視人民為芻狗、視藍白為寇仇」殺紅眼了，過頭了，太過分了，他出來為人民發聲，保護人名，敬告賴清德總統你這樣對付藍白、對付政敵、對付人民，「我會出來抗暴跟你拚了」，太過分了。

他說，內政部長搞一邊一國，對朱立倫等三人移送法辦「我無言啦」希望台北地檢署發揮道德勇氣，今他告發法務部調查局長陳白立涉嫌瀆職，執政打手應該歇歇手，6點半按門鈴傳訊2百位證人，太過分了。

他澄清說，北市黨部主委黃呂錦茹沒有直接把名冊拿給罷免案領銜人李孝亮，沒有反對檢調辦案，任何弊案都辦，但還是有尺度，動輒押人、動輒6點半傳訊幾百個證人，這過頭了，不要打擊政敵為目標。

國民黨籍台北市議員鍾小平今至北檢告發調查局長陳白立涉嫌瀆職。記者蕭雅娟／攝影
國民黨籍台北市議員鍾小平今至北檢告發調查局長陳白立涉嫌瀆職。記者蕭雅娟／攝影

吳沛憶 國家機器 罷免 連署書 鍾小平 陳白立

延伸閱讀

黃呂錦茹涉「罷雙吳」連署作假檢方聲押失敗 裁定無保請回

鍾小平明赴基隆告發連署偽造 林沛祥：無需外地人蹭聲量

罷林涉偽造？林沛祥阻鍾小平赴基隆強出頭 檢方：已立案調查

鍾小平遭提議送考紀會 青工總會長：已傷害國民黨

相關新聞

現有偽造連署無關修選罷法 李進勇：2月20日後送案才用新法

檢調近期偵辦罷免民進黨立委連署疑似造假案，綠營側翼稱藍白此次修正選罷法第98條之2規定，處罰幽靈連署、偽造連署的行為，是害到自己人。中選會主委李進勇今天表示，在新法生效之前送進來的罷免案，不管任何一階段都適用舊法；至於牽涉到的責任部分，尊重執法機關。

柯建銘助理引述周刊：偽造連署 國民黨企圖甩鍋剛入政壇年輕人

民進黨立院黨團總召柯建銘助理周軒今天臉書表示，「鏡週刊」今天大爆料，國民黨偽造連署書案內幕非常驚悚，包括國民黨台北市黨部總幹事姚富文、書記長初文卿都推說只協助收件，連署資料都是青年軍送上來的無法查驗真偽，只有幫忙按照鄰里裝訂成冊，即使資料有假也與他們無關，企圖甩鍋給剛踏入政壇的年輕人，背負法律及政治責任。

罷綠委被媒體鎖定？罷免吳思瑤召集人賴苡任：體會到柯文哲感受

大罷免浪潮，國民黨鎖定罷免綠委吳思瑤、吳沛憶，藍營北市議會黨團今到天母力挺罷瑤連署。不過，媒體今爆藍營連署狀況，罷免吳思瑤召集人賴苡任說，「我可以完全體會到當時柯文哲的感受」，強調哪怕他倒下，但北市藍營議員、立委都會前仆後繼完成二階連署。

影／6點半按鈴帶走200名罷吳連署人 鍾小平告發調查局長瀆職

國民黨籍台北市議員鍾小平今至北檢告發調查局長陳白立涉嫌瀆職，他指出檢調調查罷免立委吳沛憶連署書案，發動國家機器調查局，早上6點半按門鈴、捶門帶走2百人作證，「賴清德政府視人民為芻狗、視藍白為寇仇」，太過分了，執政打手應該歇歇手。

遭指指揮辦案傳喚朱立倫 劉世芳：清楚法條未針對個案

國民黨抗議檢調偵辦不實連署案，內政部長劉世芳說警方多次舉牌警告制止，將通知黨主席朱立倫等「首謀者」到案說明，立委謝龍介抨擊劉世芳，創下內政部長指揮辦案的首例。劉世芳今重申，她不對個案做評估或分析，但因為有人提到有關法律的部分，她就跟大家說清楚。

倒閣救大罷免？ 林濁水：重選國民黨勢必哀鴻遍野

綠營推動大罷免，國民黨籍台北市長蔣萬安呼籲立法院倒閣反制。民進黨前立委林濁水今表示，現在民間反中情緒並國民黨反感度一同高漲，國民黨民眾支持度立委好感度併肩空前低落，解散改選國民勢必哀鴻遍野。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。