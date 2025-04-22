影／6點半按鈴帶走200名罷吳連署人 鍾小平告發調查局長瀆職
國民黨籍台北市議員鍾小平今至北檢告發調查局長陳白立涉嫌瀆職，他指出檢調調查罷免立委吳沛憶連署書案，發動國家機器調查局，早上6點半按門鈴、捶門帶走2百人作證，「賴清德政府視人民為芻狗、視藍白為寇仇」，太過分了，執政打手應該歇歇手。
鍾小平指出，中正萬華區罷免吳沛憶案，一階交了2680份，竟發動國家機器調查局，抽查2百位連署人，挨家挨戶早上6點半按鈴，對證人跟對收押的犯人是一樣的態度。其中，一位住在中正區臨沂街的支持者表示，早上有人按門鈴，還敲門、用力捶門，出來查看後、換好衣服就被帶走作證，「就好像拘提那樣」強度之強、密度之高，2百位被調查局叫去問案當證人。
他直言，「賴清德政府視人民為芻狗、視藍白為寇仇」殺紅眼了，過頭了，太過分了，他出來為人民發聲，保護人名，敬告賴清德總統你這樣對付藍白、對付政敵、對付人民，「我會出來抗暴跟你拚了」，太過分了。
他說，內政部長搞一邊一國，對朱立倫等三人移送法辦「我無言啦」希望台北地檢署發揮道德勇氣，今他告發法務部調查局長陳白立涉嫌瀆職，執政打手應該歇歇手，6點半按門鈴傳訊2百位證人，太過分了。
他澄清說，北市黨部主委黃呂錦茹沒有直接把名冊拿給罷免案領銜人李孝亮，沒有反對檢調辦案，任何弊案都辦，但還是有尺度，動輒押人、動輒6點半傳訊幾百個證人，這過頭了，不要打擊政敵為目標。
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