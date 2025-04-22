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倒閣救大罷免？ 林濁水：重選國民黨勢必哀鴻遍野

聯合報／ 記者周佑政／台北即時報導
民進黨前立委林濁水認為，國民黨民眾支持度立委好感度併肩空前低落，解散改選國民勢必哀鴻遍野。圖／聯合報系資料照片
民進黨前立委林濁水認為，國民黨民眾支持度立委好感度併肩空前低落，解散改選國民勢必哀鴻遍野。圖／聯合報系資料照片

綠營推動大罷免國民黨籍台北市長蔣萬安呼籲立法院倒閣反制。民進黨前立委林濁水今表示，現在民間反中情緒並國民黨反感度一同高漲，國民黨民眾支持度立委好感度併肩空前低落，解散改選國民勢必哀鴻遍野。

林濁水表示，罷免、倒閣風險何在？國民黨面臨「兩害取其輕」困境？是嗎？他表示，若取罷免。罷免XXX就是罷免草包山大王；大罷免，大抗中；亂刪預惹怒百工百業，置國防外交於不顧等等訴求攻勢持續凌厲；連天烽火益加肆虐；國民黨立委柯志恩繼續哀叫國民黨被凌遲。

林濁水說，若取倒閣。現在民間反中情緒並國民黨反感度一同高漲，國民黨民眾支持度立委好感度併肩空前低落，解散改選國民勢必哀鴻遍野。再說若倒閣而不解散，豈不是繼續罷免？這樣有什麼「兩害取其輕」的空間？豈不是兩害相權都超重？

林濁水認為，國民黨狀況出在價值立場和立流社會愈行愈遠的戰略問題，不是罷免倒閣的技術選擇。不面對根本問題，再忙再努力恐怕都是徒然。

另一方面，蔣萬安呼籲國會倒閣，倒閣能否取代罷免成為解決行政立法僵局的機制？林濁水表示，在內閣制國家當然可以。倒閣、解散國會會、重選、新國會行使閣揆同意權、新閣揆組織新內閣，這樣僵局基本解決了。

林濁水說，但是沒有閣揆同意權時，總統既可以不解散重選，也可以重選後仍舊任命同黨的閣揆。因此倒閣權不配套閣揆同意權，雖然有強烈的「羞辱」效果，卻沒有解決僵局的效果。也因在野黨議員倒閣的誘因非常薄弱。

林濁水表示，所以目前的憲政制度把方國家犀利的「權力分立彼此制衡」制度，軟化成憲法法庭審議時大法官揭櫫的孫中山的「治權分立互維合作」的制度而淪為和稀泥的制度後，責任政治的精神固然喪失，解決僵局的機制也一併喪失了。

倒閣 反中 國民黨 林濁水 罷免

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