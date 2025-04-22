現有偽造連署無關修選罷法 李進勇：2月20日後送案才用新法

檢調近期偵辦罷免民進黨立委連署疑似造假案，綠營側翼稱藍白此次修正選罷法第98條之2規定，處罰幽靈連署、偽造連署的行為，是害到自己人。中選會主委李進勇今天表示，在新法生效之前送進來的罷免案，不管任何一階段都適用舊法；至於牽涉到的責任部分，尊重執法機關。

依照中選會統計，目前的罷免立委連署提案，都是在2月20日前提出。

立法院會今天對行政院長卓榮泰提出施政方針及施政報告繼續質詢，李進勇進入議場前接受媒體聯訪。針對檢調偵辦罷免民進黨立委連署疑似造假案，是否適用選罷法新法？李進勇表示，這要看啟動罷免程序的時間點，新修正的選罷法在今年2月18日經過總統公布，依法在20日生效，所以在20日以前，進來的罷免案件，全程適用舊法規定；20日以後送進來的，全程用新法。

李進勇強調，選罷法131條有明文規定，非常清楚，「我比較不解的是為什麼這個問題，到現在還是有人想不清楚。」至於牽涉到刑事責任的部分，中選會尊重主管部會，尤其是執法機關的權責，他們完全尊重。

另外，藍營質疑高雄市長韓國瑜罷免案是在結束後才告發，為何這次在罷免立委案在還沒投票前就進行告發？李進勇說，根據刑事訴訟法第241條規定，「公務員因執行職務知有犯罪嫌疑者，應為告發。」這是一個法定義務，所以他們在發現有偽造連署的情形之下，向司法機關進行告發，這完全符合法律規定。