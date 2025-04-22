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領銜人被約談「基隆絕沛」發5點聲明 關注一事Never Again

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
中選會告發罷免基隆市立委林沛祥提議作業，有涉嫌偽造文書情事，基隆市調站今天下午以證人身分，通知連署領銜人陳青逸說明，釐清案情。圖為絕沛宣講活動。 圖／聯合報系資料照片
中選會告發罷免基隆市立委林沛祥提議作業，有涉嫌偽造文書情事，基隆市調站今天下午以證人身分，通知連署領銜人陳青逸說明，釐清案情。圖為絕沛宣講活動。 圖／聯合報系資料照片

中選會告發罷免基隆市立委林沛祥提議作業，有涉嫌偽造文書情事，基隆市調站通知連署領銜人陳青逸，以證人身分說明。罷免團隊「基隆絕沛」今天凌晨發表聲明，指陳已說明提議歷程，陳尊重司法機關調查權責，也請社會大眾靜待偵查結果。

台灣多地檢方查辦連署罷免案涉嫌偽造文書案，外界質疑「辦藍不辦綠」。基隆地檢署11日收到中選會函文，告發罷免林沛祥提議連署名冊，有116名提議人涉嫌偽造。

檢方指揮法務部調查局基隆市調查站、基隆市警察局，先針對涉嫌偽造的提議人名冊進行查證，並持傳票請相關民眾協助說明。市調站通知陳青逸昨天下午2時30分出面說明，後來同意時間往後延，陳青逸下午4時30分左右，由律師陪同到市調站說明案情。

基隆絕沛團隊今天凌晨在臉書粉絲專頁發表開5點聲明，表示感謝調查人員和善詢問，陳也詳實說明並協助釐清調查中的案件。罷團也呼籲司法機關審慎檢討18日清晨通知民眾到案說明的處置方式。

基隆絕沛公開聲明全文如下：

1.基隆絕沛罷免林沛祥案領銜人陳青逸先生於4月21日接獲檢調通知，並已於當日下午16:00以證人身份前往法務部調查局基隆市調查站，就罷免林沛祥案第一階段提議人名冊調查案進行說明，詢問過程約100分鐘。

2.罷免團隊感謝調查人員和善地詢問陳青逸先生關於程序事項與提議歷程。陳青逸先生已詳實說明並協助釐清調查中的案件。

3.依照偵查中案件不公開的原則，領銜人陳青逸先生尊重司法機關的調查權責，也請社會大眾靜待偵查結果與司法程序。

4.罷免團隊呼籲司法機關審慎檢討4月18日清晨通知民眾到案說明的處置方式。任何人清晨在家中都應有免受檢調警察按門鈴驚擾、免於恐懼的基本人權。尤其是，許多年長者們仍對中國國民黨威權統治時期的白色恐怖餘悸猶存，Never Again！罷免團隊期待未來檢調警機關內部的人權法治教育能落實在執行層面。

5.最後，罷免團隊嚴正呼籲基隆市選舉委員會主事者應依法行政、嚴守行政中立，尊重憲法賦予公民的罷免權利，主事者切勿徇私枉法。

中選會告發罷免基隆市立委林沛祥提議作業，有涉嫌偽造文書情事，基隆市調站今天下午以證人身分，通知連署領銜人陳青逸說明，釐清案情。圖為絕沛宣講活動。 圖／聯合報系資料照片
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中選會 司法 基隆 林沛祥 罷免 連署書

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