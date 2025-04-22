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柯建銘助理引述周刊：偽造連署 國民黨企圖甩鍋剛入政壇年輕人

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹等四人日前遭聲押，國民黨主席朱立倫（中）與黨籍民代在法院外聲援，內政部長劉世芳21日宣稱，警方將傳喚3名「首謀者」。圖／聯合報系資料照片
國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹等四人日前遭聲押，國民黨主席朱立倫（中）與黨籍民代在法院外聲援，內政部長劉世芳21日宣稱，警方將傳喚3名「首謀者」。圖／聯合報系資料照片

民進黨立院黨團總召柯建銘助理周軒今天臉書表示，「鏡週刊」今天大爆料，國民黨偽造連署書案內幕非常驚悚，包括國民黨台北市黨部總幹事姚富文、書記長初文卿都推說只協助收件，連署資料都是青年軍送上來的無法查驗真偽，只有幫忙按照鄰里裝訂成冊，即使資料有假也與他們無關，企圖甩鍋給剛踏入政壇的年輕人，背負法律及政治責任。

周軒引述周刊內容指出，遭檢調約談的「罷吳4騎士」陳冠安、賴苡任、滿志剛、劉思吟與罷吳領銜人李孝亮及劉思吟丈夫林叡等6人，不少人都已供出實情，緊咬連署資料是市黨部提供。 罷吳領銜人送出連署書給中選會時，必須蓋章以示負責，有人已承認印章是由國民黨市黨部找人代刻。

周軒說，國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹被約談時也稱，對細節並不知情，也沒有下令要求黨工提供名冊給青年軍抄寫。檢調為了確認幽靈連署從何而來，暗中傳來十多位「連署人」作證，結果相關證人幾乎都否認參與連署，也沒授權他人代簽，共同點是這些人都是國民黨員。

周軒表示，國民黨知情人士表示，部分連署人的資料出錯，也與市黨部的黨員名冊有關，例如黨員資料以電腦打字分類造冊，有人的名字較特殊，電腦打不出來，而用其他字代替，連署書上的手抄版本按理應該寫出正確的名字，沒想到竟也跟著一起抄錄代替的錯字。

周軒指出，在國民黨送交的不實連署文件中，還出現連署人名字雖與黨員名冊相同，但住址根本不對，即連署者的地址竟是黨員名冊上另位黨員的住家，且二人資料剛好先後依序排列。從今年初至上月，姚富文與黃呂的手機對話紀錄全部刪除，此外，初文卿也恰好刪掉這幾個月的手機對話。

國民黨 柯建銘 民進黨 罷免 連署書 黃呂錦茹

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