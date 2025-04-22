蔣萬安倒閣論 游盈隆：終將只是茶壺裡的風暴？

台北市長蔣萬安4月17日晚上拋出倒閣論，台灣民意基金會董事長游盈隆在臉書表示，終將只是茶壺裡的風暴？

外界好奇蔣萬安是一時衝動脫口而出的話，還是深思熟慮後的主張。游盈隆表示，而3天後蔣萬安出席一場國民黨集會，強調「覆巢之下無完卵」，堅持倒閣。事發至今，蔣萬安的倒閣論看來是認真的、堅定的。

游盈隆表示，相形之下，國民黨主席朱立倫不置可否，言詞閃爍，顧左右而言他。朱立倫說「民眾談倒閣都是要倒掉賴總統，而不是針對行政院長卓榮泰。從來不排除這個選項」。問題是，在目前憲政體制下，國民黨既無法罷免賴總統，也無法彈劾賴總統，要如何倒掉賴總統？這明顯是「畫虎𡳞」，敷衍了事，徒託空言。

蔣朱不同調，游盈隆表示，倒閣論變成是「將朱立倫一軍」，凸顯國民黨核心面對國內變局，迄今莫衷一是，拿不定主意。

游盈隆表示，對蔣萬安的倒閣論，民眾黨主席黃國昌4月18日上午回應說「最好方式是讓總統和國會一起重選」，直接表態反對。意思很明白，國民黨若堅持倒閣，只能唱獨角戲，民眾黨恕不奉陪。畢竟8席立委是民眾黨核心利益。

接下來呢？游盈隆表示，對倒閣可能引發的政治效應，解散國會全面改選，國民黨內沒共識，要52席國民黨籍立委一起投不信任票，很困難。另兩席黨友，高金素梅和陳超明，鐵定不想陪葬。

游盈隆表示，看來，蔣萬安417振臂高呼倒閣，熱血沸騰，但終究只是荒野的呼聲，起不了什麼作用。國內政黨鬥爭還是會回到大罷免戰場上。