綠譏藍修選罷法 藍白批綠造謠、睜眼說瞎話

檢調大動作偵辦死亡連署偽造文書案，綠營指當初是藍營修正選罷法加重偽造文書罰則。藍白痛批造謠，並指中選會早稱當前罷免案適用舊法，檢調也依偽造文書、個資法偵辦，綠營顯然搞錯時空背景，睜眼說瞎話。

針對連署違法是否適用新法罰則，中選會表示，選罷法規定修法前已向主管選委會提出的罷免案，仍適用修正前規定，若選罷法規定與刑法有法律競合適用問題，涉及刑事責任認定部分由司法機關依法辦理。

民進黨日前記者會指出，國民黨修選罷法讓連署造假判重罪，修法的是國民黨，違法的是國民黨，抗議司法不公的又是國民黨，更酸國民黨立委翁曉玲當時還說「不要以為偽造連署會沒有事」。

翁曉玲批評，中選會審查第一階段通過的罷免案時，曾經發新聞稿指全部適用舊法，且根據地檢署發布的新聞稿，也都是以涉嫌偽造文書與違反個資進行偵辦，因此這些案件當然適用舊法，不是適用新法。她也質疑，五年前高雄市長韓國瑜罷免案是投票後才告發偽造文書，中選會卻選在現在告發，完全違反前例。民眾黨立院黨團副總召張啓楷也批，目前有送案的罷免案，幾乎全部都適用舊法，而非今年二月十八日公布的新法。

不過，國民黨推動罷免愈趨困難。藍營台南市黨部相關人員超過廿人被傳喚，支持者現低調將連署書裝袋密封再繳；罷免立委李坤城領銜人宋建樑日前訊後交保，遲未領取二階連署名冊格式，讓新北黨部傷腦筋。