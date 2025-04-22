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台大師遭罷團肉搜 校長：非學生所為
「大罷免」浪潮不斷，甚至有罷免團體進駐校園，遭質疑違反「選罷法」和「教育基本法」。日前更有罷團進入台灣大學校園內宣傳，在被台大教師勸離後甚至上網霸凌肉搜該名教師。台大校長陳文章表示，進駐團體並非台大學生，台大學生並沒有在校園內擺攤罷免，蒐集連署在校外，不影響教學研究。
近期部分大專院校學生在校園內擺攤支持大罷免，教育部長鄭英耀日前指出，由於大罷免並非來自校方的政黨活動，學生的言論自由應該給予尊重，但此說法被認為已違反選罷法和教育基本法。
根據教育基本法，學校不得為特定政治團體從事宣傳或活動；學校亦不得強迫學校行政人員、教師及學生參加任何政治團體或活動。教育部也曾發函指出，學校教職員工生不得於上班或勤務時間，從事政黨或其他政治團體之活動。
針對日前有罷免團體進入台大校園宣傳罷免一事，陳文章昨天在環境部與台大簽署「氣候行動與環境永續」合作備忘錄活動受訪指出，進駐團體並非台大學生，而校外人士進來校園進行活動是需要申請的；即使師生可能有不同看法，但這部分的言論自由是被保障的，因此學生對罷免的意見表達也沒有影響到學校內的教學研究進行，他也強調校園內並沒有學生在擺攤罷免。
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