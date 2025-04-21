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「司法進場不演了」 羅智強：小案大辦雙標比戒嚴還可怕

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
國民黨立委羅智強（右）今傍晚接受廣播節目專訪。圖／POP Radio提供
國民黨立委羅智強（右）今傍晚接受廣播節目專訪。圖／POP Radio提供

罷免二階連署持續，台北市長蔣萬安日前則拋出倒閣說，政局發展引發關注，國民黨立委羅智強今傍晚接受廣播節目專訪時表示，現在國民黨眾多人員都被約談「司法進場不演了」，這根本雙標操作，如此批針對在野黨「小案大辦」比戒嚴還可怕。

針對國民黨主席朱立倫因號召群眾夜衝北檢抗議，北市警局21日將傳喚朱立倫、國民黨立委謝龍介、國民黨發言人楊智伃三人。羅智強指出，對於司法介入感到相當「凶險」，「司法直接進場不演了」，自己已經做好被抓進去的準備，「選舉跟罷免都可以靠本事贏，司法沒辦法」；已經難以預測總統賴清德和民進黨的下一步，「當執政者刀斧凌駕在人民之上，還有誰能幫忙講話？」

羅智強形容，檢調手段如「九陰白骨爪」與「乾坤大挪移」，民進黨政府只針對在野黨搜索與約談，對於綠營面臨相似爭議的案件卻處理寬鬆，執法標準不一。他質疑，法務部在處理罷免國民黨立委相關案件時，大規模搜索黨部、約談黨工，但在處理基隆市選區林沛祥罷免案時，卻出現差別待遇。

羅智強表示，執政黨將司法作為自身的保護機制，但對在野黨卻是「無中生有」、「小案大辦」，「在我看來這已經比戒嚴還可怕」。明日國民黨及民眾黨也將舉行在野領袖高峰會，羅智強相信，這對兩黨確實是好的起點，「有談總比沒談好」。

國民黨立委羅智強（右）今傍晚接受廣播節目專訪。圖／POP Radio提供
國民黨立委羅智強（右）今傍晚接受廣播節目專訪。圖／POP Radio提供

罷免

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