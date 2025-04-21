影／收傳票批台灣司法扭曲 謝龍介嗆：等劉世芳帶隊來逮捕

警方要查國民黨日前於北檢前集會，近日陸續傳喚藍營人士說明，其中國民黨立委謝龍介辦公室今也收到通知書，通知謝前往說明。謝稍早發布影片回應，表示台灣司法這兩年扭曲嚴重，內政部長劉世芳更創下內政部長指揮辦案的首例，那他就等著劉帶隊來逮捕。

國民黨日前動員集結台北地檢署前抗議司法不公，警方針對未申准集會多次舉牌制止，近日陸續傳喚國民黨主席朱立倫、謝龍介、發言人楊智伃說明；謝龍介今午證實收到警方通知書，顯示除集遊法外，案由還包含妨害公務。

據了解，謝龍介辦公室今天接到電話詢問，將送警方通知書邀請「說明」，且將「親送」，內容也說若謝本人較忙，也可請代理人出席；法界人士透露，這類通知書確實常親送，並非特例，外界不必過多揣測。

謝龍介表示，個人一向尊重司法，但台灣司法這兩年來被扭曲的非常嚴重，近來傳內閣將於520改組，內政部長劉世芳創下內政部長指揮辦案的首例，可能是急於求表現，那他就等著劉帶隊來逮捕。