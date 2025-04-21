蔣萬安拋倒閣傳盧反對？中部知情人士：盧秀燕「態度開放」

台北市長蔣萬安近日拋出「倒閣」說，另傳出台中市長盧秀燕私下向台中立委表示「不贊成倒閣」，引發藍營大咖「不同調」議論。知情人士指出，對應大罷免須「因地制宜」，盧秀燕態度開放，未反對倒閣；蔣萬安身處北部，因應罷免升溫，倒閣說是呼喚民眾站出來。

蔣萬安拋出倒閣說，國民黨主席朱立倫說「是一種選項」，近日傳盧秀燕私下回應台中立委，認為眼下應全力應付美國關稅危機，她既不支持大罷免，也不贊成倒閣。

中部知情人士指出，盧秀燕與立委們的討論「意見開放」，且盧回應媒體，從未提反對倒閣，更重要的是中部立委的討論，「最後沒有這樣（反對倒閣）的結論」，但有提到面對現況，應重視經貿與民生議題。

黨內指出，蔣萬安提「倒閣」說，意在喚出群眾，蔣的態度符合北部戰區的需要，喚醒群眾拒絕大罷免的意識，因沒有群眾，面對反罷重選也是死路；不少群眾因蔣萬安的呼籲，感受到事態嚴重，體認「需要站出來」 有了群眾，反罷和重選才有贏的可能。