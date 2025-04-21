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罷免連署書列印公差 中選會：比對符格式就不測量

中央社／ 台北21日電

中選會今天說，關於罷免案二階連署格式「列印公差」是否符合效力問題，如經選委會觀察比對與發給的規定格式相符，就不會再另以量測器材測量，但如果屬於未依規定格式提出者，依法不受理。

中選會今天透過新聞稿指出，外界關心罷免案二階連署格式「列印公差」或「複印公差」問題，也就是任何機器都可能會有未達100%的列印公差或複印公差，但仍與實際比例相當者，是否符合格式。

中選會說，依公職人員選舉罷免法與相關函釋等規定，罷免案一階提議人名冊符合規定人數，選委會就會函請提議領銜人領取連署人名冊格式。領銜人應依領取的連署人名冊格式徵求連署，如其製作連署人名冊的標題、各欄次序及長、寬等，與向選委會領取的格式不同，就屬於未依規定格式提出，選委會應不受理。

針對連署人名冊影印尺寸，中選會表示，連署人名冊如經選委會觀察比對與發給規定格式相符，就不會再以尺寸工具或其他量測器材測量是否有分厘毫米的差距。但如果屬於未依規定格式提出者，依法選委會將不受理。

中選會補充，有心人士惡意造謠，指中選會與花蓮縣選委會為特定罷免團體格式印製有誤護航，這類造謠的「法盲」認知與說法令人遺憾。中選會說明的是，依規定格式進行複印或影印的「列印公差」或「複印公差」等坊間俗稱的「自然公差」收件問題，而不是指規定格式可自行變更或調整，請有心人士不要刻意造謠。

罷免

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