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罷免二階連署倒數 台中綠議員要求市府不查水表

中央社／ 台中21日電

罷免二階連署進入倒數階段，多名民進黨台中市議員今天在市議會業務質詢中，要求中市府行政中立，保證不查水表；市府民政局表示，絕對依法行政，不會查水表。

台中市議會今天進行民政業務質詢，民進黨市議員陳雅惠、張家銨、張芬郁、陳淑華、謝家宜、陳俞融、林德宇、江肇國等人，都在關心台中市選委會、戶政事務所等單位查核連署書方式及對死亡連署的認定。

陳雅惠指出，台中市活動中心在「反罷免」活動申請上疑似開後門，卻對其他政治立場團體設限，質疑市府雙重標準、行政不中立。

張芬郁、謝家宜則表示，連署進入倒數，民眾還是疑慮簽署會被查水表，要求民政局長公開宣示，在查對連署人戶政資料或選委會在寄發查詢單給個人時，不會藉機查水表，讓民眾放心出來連署。

江肇國則針對死亡連署比例提出質疑說，罷免民進黨立委蔡其昌及何欣純的死亡連署明顯不合常理，市長盧秀燕應正視問題，而不是進行政治操作直指「辦藍不辦綠」。

江肇國認為，同樣時間內，中六選區0人死亡，中四3人、中五1人，而蔡其昌、何欣純罷免案卻高達83、66人死亡，遠超合理估值；檢方要查，「請市長別生氣，是死亡的比例真的大有問題！」

林德宇表示，連署前死亡連署是組織性偽造文書，拒絕組織性偽造文書，一定要依法究辦，這不是打壓民主，這是還民主的公道，他要求民政局長吳世瑋替戶政人員發聲，遏阻這種惡劣組織性偽造文書，不要增加戶政人員執行業務上困擾。

吳世瑋指出，戶政機關負責連署人年籍、戶政資料查對，確認字跡偽造或死亡連署等寄發查詢單是選委會權責，台中市在查核一階提議連署時就不分政黨，只要有問題就提報中央選委會，目前多個選舉區發生死亡連署，中央選委會也有發函各地檢察機關調查；他強調，絕對依法行政，不會查水表。

罷免

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