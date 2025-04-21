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遭羅智強揚言提告、罷免！ 簡舒培反諷「只聞樓梯響、不見人下來」

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
國民黨立委羅智強與民進黨議員簡舒培近日因罷免互槓，羅今早在臉書痛批苗博雅與簡舒培兩人盯上立委位置搞惡罷。簡舒培也回擊，她揭露羅金流問題先是被羅喊告、罷免，羅都未正面回擊，而罷免跟提告也「只聞樓梯響、不見人下來」。本報系資料照
國民黨立委羅智強與民進黨議員簡舒培近日因罷免互槓，羅今早在臉書痛批苗博雅與簡舒培兩人盯上立委位置搞惡罷。簡舒培也回擊，她揭露羅金流問題先是被羅喊告、罷免，羅都未正面回擊，而罷免跟提告也「只聞樓梯響、不見人下來」。本報系資料照

國民黨立委羅智強與民進黨議員簡舒培近日因罷免互槓，羅今早更在臉書痛批苗博雅與簡舒培兩人盯上了立委位置搞惡罷。簡舒培也回擊，她揭露羅金流問題先是被羅喊告、罷免，羅都未正面回擊，而罷免跟提告也「只聞樓梯響、不見人下來」，更諷刺羅每篇貼文底下都有賣書連結「罷免不能募款不要偷賣書」。

簡舒培指出，羅面對她的質疑羅智強一直打模糊仗，稱她意圖使人被罷免，「第一天說要告我5年！隔一天變成要告10年！再隔一天又說要罷免我！」但迄今為止，只聞樓梯響、不見人下來，過去這7天羅說了很多要反制她措施，但就是不願說明參選桃園市長金流等相關問題。

簡舒培說，羅所作的反制措施目前好像也只停留在嘴砲的階段，更諷刺羅，「罷免可是不能募款的喔！」且根據國民黨堅持要修的選罷法，現在罷免附上身分證正反面影本，同時新增法條也明定「利用他人個人資料，未經同意偽造、假冒提議或連署者，處五年以下有期徒刑、拘役或科新台幣一百萬元以下罰金」，連署也不能抄名單、死亡連署了。

簡舒培說，藍白修法下提罷免不僅難度變高，只要有任何偽造文書情事就是犯罪，「以羅智強的個性，八成又要把這件事丟給別人做，牢給別人坐、聲量自己收割。」她奉勸國民黨年輕人還是看清楚，除非有黃呂錦茹的坎站，才會有市長為你違法衝北檢的待遇，否則只會被當成可割可棄的工具人。

罷免

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