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警查非法集會傳藍營朱立倫等3首謀 謝龍介多「妨害公務」原因曝

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導
相關通知書顯示，警方通知朱立倫等3人配合調查違反集會遊行法一案。記者李隆揆／翻攝
相關通知書顯示，警方通知朱立倫等3人配合調查違反集會遊行法一案。記者李隆揆／翻攝

國民黨日前動員集結台北地檢署前抗議司法不公，警方針對未申准集會多次舉牌制止，近日陸續傳喚國民黨主席朱立倫、立委謝龍介、發言人楊智伃說明；謝龍介今午證實收到警方通知書，顯示除集遊法外，案由還包含妨害公務，對此警方表示，集會當晚謝龍介率眾拉倒警方阻材，遂調查是否有妨害公務情事。

警方表示，國民黨4月17日動員北檢外集結抗議，警方事前報請北檢檢察官指揮，因地檢署外屬集會禁制區，期間警方多次舉牌警告、命令解散、制止，對象包含朱立倫、謝龍介、楊智伃等人，3人經制止不配合，警方依法偵辦。

轄區中正一分局今同步寄發通知書給3人，事前聯繫3人立院辦公室、黨部等處，因謝龍介辦公室回應可簽收，今午間即派員送達通知書；朱立倫、楊智伃部分，因黨部人員稱應循黨部收發程序，遂同步掛號寄送通知書，3人皆應於4月28日上午10時整到中正一分局偵查隊報到。

相關通知書顯示，警方通知朱立倫等3人配合調查違反集會遊行法一案，其中謝龍介的調查案由部分多一項妨害公務，警方說明，4月17日晚間，謝龍介為使群眾會合，持麥克風號召群眾拉倒警方設置的圍欄、阻材，涉嫌妨害公務，此次也將一併調查釐清。

警方說明，4月17日晚間，謝龍介為使群眾會合，持麥克風號召群眾拉倒警方設置的圍欄、阻材，涉嫌妨害公務。記者李隆揆／翻攝
警方說明，4月17日晚間，謝龍介為使群眾會合，持麥克風號召群眾拉倒警方設置的圍欄、阻材，涉嫌妨害公務。記者李隆揆／翻攝

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