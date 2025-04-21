警查非法集會傳藍營朱立倫等3首謀 謝龍介多「妨害公務」原因曝

國民黨日前動員集結台北地檢署前抗議司法不公，警方針對未申准集會多次舉牌制止，近日陸續傳喚國民黨主席朱立倫、立委謝龍介、發言人楊智伃說明；謝龍介今午證實收到警方通知書，顯示除集遊法外，案由還包含妨害公務，對此警方表示，集會當晚謝龍介率眾拉倒警方阻材，遂調查是否有妨害公務情事。

警方表示，國民黨4月17日動員北檢外集結抗議，警方事前報請北檢檢察官指揮，因地檢署外屬集會禁制區，期間警方多次舉牌警告、命令解散、制止，對象包含朱立倫、謝龍介、楊智伃等人，3人經制止不配合，警方依法偵辦。

轄區中正一分局今同步寄發通知書給3人，事前聯繫3人立院辦公室、黨部等處，因謝龍介辦公室回應可簽收，今午間即派員送達通知書；朱立倫、楊智伃部分，因黨部人員稱應循黨部收發程序，遂同步掛號寄送通知書，3人皆應於4月28日上午10時整到中正一分局偵查隊報到。