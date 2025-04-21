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罷林沛祥罷團也涉嫌偽造文書 領銜人下午到市調站說明

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
中選會告發罷免基隆市立委林沛祥提議作業，有涉嫌偽造文書情事，基隆市調站今天下午以證人身分，通知連署領銜人陳青逸說明，釐清案情，圖為絕沛宣講活動。聯合報資料照片
中選會告發罷免基隆市立委林沛祥提議作業，有涉嫌偽造文書情事，基隆市調站今天下午以證人身分，通知連署領銜人陳青逸說明，釐清案情，圖為絕沛宣講活動。聯合報資料照片

中選會告發，罷免基市立委林沛祥的罷團也有涉嫌偽造文書情事，基隆地檢署日前指揮警、調查證後，基隆市調站今天下午以證人身分，通知連署領銜人陳青逸說明，釐清案情。

台灣多地檢方查辦連署罷免案涉嫌偽造文書案，外界質疑「辦藍不辦綠」。公民團體「基隆絕沛」發動罷免林沛祥，第1階段提議連署送件後，中選會審查有116名提議人涉嫌偽造，並發函基隆地檢署告發。

基隆地檢署11日收到中選會函文，藍營質疑檢方遲無動靜。檢方19日表示，已指揮法務部調查局基隆市調查站、基隆市警察局，針對涉嫌偽造的提議人名冊進行查證，持傳票請相關民眾協助說明。基隆市鄭文婷、張之豪罷免案提議人名冊，也被告發有涉嫌偽造情事，檢方也已分案辦中，並無偏頗。

中選會告發罷免基隆市立委林沛祥提議作業，有涉嫌偽造文書情事，基隆市調站今天下午以證人身分，通知連署領銜人陳青逸說明，釐清案情，圖為絕沛宣講活動。聯合報資料照片
中選會告發罷免基隆市立委林沛祥提議作業，有涉嫌偽造文書情事，基隆市調站今天下午以證人身分，通知連署領銜人陳青逸說明，釐清案情，圖為絕沛宣講活動。聯合報資料照片

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