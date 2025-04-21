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遭羅智強嗆陰險 苗博雅提3條件：做到就不參與罷免與補選

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
台北市議員苗博雅日前出席罷免藍委羅智強民團活動，聲稱「由她來保護大安區民眾」，遭外界解讀欲爭取立委補選，苗博雅今天下午受訪強調，她看見很多大安區志工推廣連署遭到暴力攻擊才站出來發聲，更喊話羅，只要他與傅崐萁請辭立委，她就不參加罷免活動及立委補選。圖／取自大安強強滾直播
台北市議員苗博雅日前出席罷免藍委羅智強民團活動，聲稱「由她來保護大安區民眾」，遭外界解讀欲爭取立委補選，苗博雅今天下午受訪強調，她看見很多大安區志工推廣連署遭到暴力攻擊才站出來發聲，更喊話羅，只要他與傅崐萁請辭立委，她就不參加罷免活動及立委補選。圖／取自大安強強滾直播

台北市議員苗博雅日前出席罷免藍委羅智強民團活動，聲稱「由她來保護大安區民眾」，遭外界解讀欲爭取立委補選，羅今天早上在臉書痛批苗「陰險」。苗博雅今天下午受訪強調，她看見很多大安區志工推廣連署遭到暴力攻擊才站出來發聲，更喊話羅，只要他與傅崐萁請辭立委，她就不參加罷免活動及立委補選。

苗博雅表示，上周會站出來有兩個原因，大安區有很多民眾想要站出來行使公民權利，卻遭到言語謾罵、性別羞辱，很多志工推廣連署卻被拳腳相向，羅身為大安區立委卻沒有挺身而出，讓她無法接受，因此必須站出來保護大安區兄弟姐妹加上目前立法院現在由貪腐前科傅崐萁帶頭以暴力方式通過法案，讓立法院不正常，國家脫離正軌。

苗博雅說，她也敢與羅智強做出君子約法三章協定，只要大安區志工受到攻擊苗博雅就會站出來和平宣揚理念、若傅崐萁下台她就不在參與罷免羅智強活動、若羅智強在二階連署送出之前自行請辭，她就不參與大安區立委補選，希望羅能正面回應，「我們就來看誰是真的愛大安，誰才是滿腦子想選舉。」

苗博雅強調，她對羅智強指控都是有所本，有講錯歡迎提告，且先前選舉羅告她後來也敗訴，「他是法院所認證讓大安區等一個人一年沒立委的人」，更批評地方選民服務都是議員在做，連很多藍營議員都是敢怒不敢言，相信大安區選民都是冷暖自知，點滴在心頭。

罷免

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