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傳北檢將到國民黨中央給朱立倫遞傳票？ 藍嗆：沒在怕綠共

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨桃園市議員凌濤（圖）在黨部接受媒體記者聯訪，痛批「綠共國家機器迫害」，並列舉過去民進黨曾號召包圍地檢署的種種過往，怒批辦藍不辦綠，對於警方將改用郵寄方式送達，直呼心虛。記者許正宏／攝影
國民黨桃園市議員凌濤（圖）在黨部接受媒體記者聯訪，痛批「綠共國家機器迫害」，並列舉過去民進黨曾號召包圍地檢署的種種過往，怒批辦藍不辦綠，對於警方將改用郵寄方式送達，直呼心虛。記者許正宏／攝影

檢調偵辦罷免綠委死亡連署案，國民黨日前動員集結台北地檢署前抗議司法不公。傳出檢警今天下午要到國民黨中央遞交傳喚通知書給違法集會「首謀」國民黨主席朱立倫、立委謝龍介、發言人楊智伃等人。國民黨智庫副執行長凌濤嗆，綠共東廠清算在野效率驚人，早上指朱立倫是首謀，下午檢警就要來中央黨部侵門踏戶，他們就看綠共有多囂張。

內政部長劉世芳上午才提及，將偵辦朱立倫等人違法抗議一事，傳出檢警下午要到國民黨中央黨部調查或遞交傳票，但檢警最終並沒有現身。

凌濤受訪時批評，劉世芳權力好大，竟可指揮檢警辦案，瞠目結舌，根本是綠共國家機器的迫害。2008年蘇治芬、王定宇、柯建銘，多少民進黨的民意代表和縣市首長說要包圍北檢、包圍雲檢，有任何一個人被查辦、被恐嚇嗎？這就是辦藍不辦綠最具體的證據。

凌濤質疑，針對共諜案，檢調不去搜索總統府、不去搜索國安會，不去查辦外交部的洩密案、共諜案，國安會還缺席今天立法院的備詢，取而代之的竟是把司法的大刀，檢警的工具朝向在野黨大砍一頓，這不是心虛，什麼是心虛？

凌濤說，他們剛剛得到的消息是，檢警已把傳喚通知單送到立法院給謝龍介，說接下來就是要來中央黨部，「怎麼現在被披露了，檢警要踏入在野黨的中央黨部，你不敢來了？」是不是心虛、覺得辦藍不辦綠，台灣民眾根本沒有辦法接受？

凌濤批評，劉世芳效率驚人，綠共東廠清算在野，早上指著朱立倫說他是首謀，下午檢警就要來中央黨部侵門踏戶。他也說，不用對著黨籍民代、也不用對著黨公職，「你就對著朱立倫一個人，沒有在怕你綠共，我就看你綠共有多囂張。」

凌濤說，這個國家機器已經砍在野砍到體無完膚，但他們撐得住，拜託大家4月26日反綠共、戰獨裁，下午3點凱道見。

檢警調查案由以朱立倫等人妨害公務、違反集會遊行法，凌濤表示，綠共已經不演了，過去民進黨多少人在街頭上抗爭、多少包圍北檢的案例統統不查，今天來查黨中央，他們一定是直球對決、毫無畏懼。如果今天檢警由內政部長指揮檢調辦案，要來發拘票、要來搜索，還有哪個老百姓不會被搜查的。

他說，本周會和律師團隊確認，到底是要查辦什麼，在北檢前有哪一項觸犯了過去的雙重標準，國民黨會直球對決。

凌濤 朱立倫 罷免

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