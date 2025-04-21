北檢外非法集結！傳喚朱立倫等藍營3人 警：掛號寄發通知書

國民黨主席朱立倫日前動員北檢外集結，抗議司法不公，內政部長劉世芳指檢警針對相關非法集會將約談朱立倫、立委謝龍介、藍營發言人楊智伃等「首謀者」，稍早謝龍介表示已收到警方通知書，台北市警方也證實，其餘2人通知書將以郵寄方式送達。

檢調偵辦不實連署案，日前搜索約談國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹等人，國民黨主席朱立倫旋即動員在北檢外抗議司法不公，由於地檢署外屬集會禁制區，期間藍營人士及抗議民眾曾與員警推擠，拉倒圍欄等，現場警方指揮官多次舉牌警告、制止，對象包含朱立倫、謝龍介、楊智伃。

劉世芳今表示，朱立倫等人抗議行動，警方依集遊法多次舉牌警告、命令解散、制止，朱立倫等人不從，檢警將依違法集會通知朱、謝、楊等3名「首謀者」到案說明，依法偵辦。

據悉，台北市警方針對相關集會已報請北檢檢察官指揮，當晚警方舉牌已至「制止」階段，依集遊法第29條規定，「首謀者」可處2年以下徒刑或拘役，警方初步調查後須將案件函送檢方偵辦。