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教宗方濟各病逝 生前作風親民、打破保守主義…梵中關係成未竟之志

快訊／教宗方濟各辭世 享壽88歲

影／傳票改郵寄至國民黨中央黨部？凌濤批心虛

攝影中心／ 記者許正宏／台北即時報導
國民黨主席朱立倫日前號召黨公職到北檢外抗議司法不公，此案由北檢指揮偵辦，稍早傳出檢調會到國民黨中央黨部調查或遞交傳票，隨後再傳出警方將改用郵寄方式送達。國民黨智庫副執行長凌濤（圖）在黨部接受媒體記者聯訪，痛批「綠共國家機器迫害」，並列舉過去民進黨曾號召包圍地檢署的種種過往，怒批辦藍不辦綠，對於警方將改用郵寄方式送達，直呼心虛。記者許正宏／攝影
國民黨主席朱立倫日前號召黨公職到北檢外抗議司法不公，此案由北檢指揮偵辦，稍早傳出檢調會到國民黨中央黨部調查或遞交傳票，隨後再傳出警方將改用郵寄方式送達。國民黨智庫副執行長凌濤（圖）在黨部接受媒體記者聯訪，痛批「綠共國家機器迫害」，並列舉過去民進黨曾號召包圍地檢署的種種過往，怒批辦藍不辦綠，對於警方將改用郵寄方式送達，直呼心虛。記者許正宏／攝影

國民黨主席朱立倫日前號召黨公職到北檢外抗議司法不公，由於朱立倫當天未依集遊法申請，此案由北檢指揮偵辦，將傳喚首謀者黨主席朱立倫、立委謝龍介、國民黨發言人楊智伃到案。稍早有媒體報導，下午3點，檢調就會到國民黨中央黨部調查或遞交傳票，隨後再傳出警方將改用郵寄方式送達。

國民黨智庫副執行長凌濤下午在黨部接受媒體記者聯訪，痛批「綠共國家機器迫害」，並列舉過去民進黨曾號召包圍地檢署的種種過往，怒批辦藍不辦綠，對於警方將改用郵寄方式送達，直呼心虛。

國民黨主席朱立倫日前號召黨公職到北檢外抗議司法不公，此案由北檢指揮偵辦，稍早傳出檢調會到國民黨中央黨部調查或遞交傳票，隨後再傳出警方將改用郵寄方式送達。國民黨智庫副執行長凌濤（圖）在黨部接受媒體記者聯訪，痛批「綠共國家機器迫害」，並列舉過去民進黨曾號召包圍地檢署的種種過往，怒批辦藍不辦綠，對於警方將改用郵寄方式送達，直呼心虛。記者許正宏／攝影
國民黨主席朱立倫日前號召黨公職到北檢外抗議司法不公，此案由北檢指揮偵辦，稍早傳出檢調會到國民黨中央黨部調查或遞交傳票，隨後再傳出警方將改用郵寄方式送達。國民黨智庫副執行長凌濤（圖）在黨部接受媒體記者聯訪，痛批「綠共國家機器迫害」，並列舉過去民進黨曾號召包圍地檢署的種種過往，怒批辦藍不辦綠，對於警方將改用郵寄方式送達，直呼心虛。記者許正宏／攝影

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