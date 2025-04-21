檢警將傳喚藍營「首謀」朱立倫？傳言最快今天完成通知

國民黨日前動員集結台北地檢署前抗議司法不公，警方針對未申准集會多次舉牌制止，內政部長劉世芳今稱將檢方將傳喚國民黨主席朱立倫、立委謝龍介、發言人楊智伃偵辦，據悉最快今日就會寄發相關通知書。

檢調偵辦不實連署案，日前搜索約談國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹等人，國民黨主席朱立倫旋即動員在北檢外抗議司法不公，由於地檢署外屬集會禁制區，期間藍營人士及抗議民眾曾與員警推擠，拉倒圍欄等，現場警方指揮官多次舉牌警告、制止，對象包含朱立倫、謝龍介、楊智伃。

劉世芳今表示，朱立倫等人抗議行動，警方依集遊法多次舉牌警告、命令解散、制止，朱立倫等人不從，檢警將依違法集會通知朱、謝、楊等3名「首謀者」到案說明，依法偵辦。

據悉，台北市警方針對相關集會已報請北檢檢察官指揮，當晚警方舉牌已至「制止」階段，依集遊法第29條規定，「首謀者」可處2年以下徒刑或拘役，警方初步調查後須將案件函送檢方偵辦，目前不排除最快於今日就會完成寄發或送達相關通知書。

至於外傳檢調今午3時將前往國民黨中央黨部搜索，應與日前集會無涉，詳細案情待釐清。