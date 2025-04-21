快訊

教宗方濟各病逝 生前作風親民、打破保守主義…梵中關係成未竟之志

快訊／教宗方濟各辭世 享壽88歲

聽新聞
0:00 / 0:00

檢警將傳喚藍營「首謀」朱立倫？傳言最快今天完成通知

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導
國民黨主席朱立倫（中）呼籲支持者4月26日上凱道。圖／聯合報系資料照
國民黨主席朱立倫（中）呼籲支持者4月26日上凱道。圖／聯合報系資料照

國民黨日前動員集結台北地檢署前抗議司法不公，警方針對未申准集會多次舉牌制止，內政部長劉世芳今稱將檢方將傳喚國民黨主席朱立倫、立委謝龍介、發言人楊智伃偵辦，據悉最快今日就會寄發相關通知書。

檢調偵辦不實連署案，日前搜索約談國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹等人，國民黨主席朱立倫旋即動員在北檢外抗議司法不公，由於地檢署外屬集會禁制區，期間藍營人士及抗議民眾曾與員警推擠，拉倒圍欄等，現場警方指揮官多次舉牌警告、制止，對象包含朱立倫、謝龍介、楊智伃。

劉世芳今表示，朱立倫等人抗議行動，警方依集遊法多次舉牌警告、命令解散、制止，朱立倫等人不從，檢警將依違法集會通知朱、謝、楊等3名「首謀者」到案說明，依法偵辦。

據悉，台北市警方針對相關集會已報請北檢檢察官指揮，當晚警方舉牌已至「制止」階段，依集遊法第29條規定，「首謀者」可處2年以下徒刑或拘役，警方初步調查後須將案件函送檢方偵辦，目前不排除最快於今日就會完成寄發或送達相關通知書。

至於外傳檢調今午3時將前往國民黨中央黨部搜索，應與日前集會無涉，詳細案情待釐清。

劉世芳 朱立倫 楊智伃 罷免 謝龍介

延伸閱讀

【重磅快評】劉世芳指揮警方傳喚朱立倫？執政黨走回威權路線

傳檢調將進國民黨中央黨部？ 凌濤嗆：綠共國家機器迫害

【重磅快評】在野峰會前喊傳首謀者 劉世芳失算了嗎？

藍白明商國是 朱立倫主打「反綠共」爭取在野極大化

相關新聞

北檢外非法集結！傳喚朱立倫等藍營3人 警：掛號寄發通知書

國民黨主席朱立倫日前動員北檢外集結，抗議司法不公，內政部長劉世芳指檢警針對相關非法集會將約談朱立倫、立委謝龍介、藍營發言...

傳北檢將到國民黨中央給朱立倫遞傳票？ 藍嗆：沒在怕綠共

檢調偵辦罷免綠委死亡連署案，國民黨日前動員集結台北地檢署前抗議司法不公。傳出檢警今天下午要到國民黨中央遞交傳喚通知書給違...

檢警將傳喚藍營「首謀」朱立倫？傳言最快今天完成通知

國民黨日前動員集結台北地檢署前抗議司法不公，警方針對未申准集會多次舉牌制止，內政部長劉世芳今稱將檢方將傳喚國民黨主席朱立...

【重磅快評】劉世芳指揮警方傳喚朱立倫？執政黨走回威權路線

內政部長劉世芳今天指出，警方會傳喚民進黨主席朱立倫、國民黨立委謝龍介和國民黨發言人楊智伃。不管警方是否真的要拿昔日被民進...

傳檢調將進國民黨中央黨部？ 凌濤嗆：綠共國家機器迫害

檢調偵辦罷免綠營立委死亡連署案，有媒體報導，檢調下午3點將到國民黨中央黨部調查。對此，國民黨桃園市議員凌濤痛批「綠共國家...

罷免連署出現「列印公差」將失去效力？中選會給答案

大罷免延燒，外界熱議，連署書若出現「列印公差」是否失去效力。中選會指出，收件時若經選委會比對與規定格式相符，不會再以尺寸...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。