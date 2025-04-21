【重磅快評】劉世芳指揮警方傳喚朱立倫？執政黨走回威權路線

內政部長劉世芳今天指出，警方會傳喚民進黨主席朱立倫、國民黨立委謝龍介和國民黨發言人楊智伃。不管警方是否真的要拿昔日被民進黨稱為「惡法」的集遊法來法辦在野黨主席，由內政部長口中說出，不僅坐實政治力介入影響司法案件的指控，更是宣告執政黨走回威權路線。

號稱八萬警察大軍雖歸屬內政部管轄，但內政部負責的是治安政策，至於案件的指揮偵辦，並非內政部長職權。

依據刑事訴訟法，司法警察應受檢察官指揮偵查犯罪。換句話說，朱立倫等人是否違法、能夠指揮警方查辦的是檢察官，不是內政部長。就像法務部長要避諱說出檢調要就特定案件傳喚那些人一樣，這是法治的ABC。

朱立倫17日率黨公職赴台北地檢署外聲援國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹等人，現場發生推倒拒馬等衝突。警方未來如何處理受到各方高度關注，劉世芳今天在立法院受訪，直接說出台北市警局已認定朱立倫、楊智伃與謝龍介三人是集遊法的首謀，會請警方先傳喚朱立倫等三人。

但上周台北市警局長李西河才在議會質詢時說，警方處理聚眾違法活動，都有一定的現場認知、認定標準，對於17日晚間在北檢門口的抗議行動，李西河是如此描述：沒有丟雞蛋、石頭或衝撞地檢署，也沒有影響到人民或整個社會的秩序，「就只是人在那邊，喊口號，有一些表態、意見」、「我們看到最後，因為我們警告制止牌警示以後，人就開始靜下來了，所以我們沒有必要去做驅散。」

為了國民黨在北檢大門前的聲援抗議行動，民進黨台北市議員許淑華先是質疑朱立倫號召的相約北檢行動是否有事先申請？是不是非法集會？李西河當時說，是沒有申請核准的集會，但也說明有沒有必要驅離解散，要看現場人潮狀況及有無侵犯路權等。以當天警方執法情況，現場聚集的人潮既沒失控也沒侵犯路權。

顯然綠營議員施壓還不夠，今天更由內政部長親自出馬下令，但內政部長指揮台北市警局辦案方向是大忌，不僅有違體制，讓警方執法的公正性平添爭議，更坐實外界質疑當今檢警調辦藍不辦綠的指控。

劉世芳不是政壇新鮮人，如此不避諱地說出警方會傳喚朱立倫等人，還公開說依台北市警局蒐證過程，已得知首謀者，會請警方先傳喚朱立倫、謝龍介、楊智伃三人。這樣的說詞，是警方違反偵查不公開，把蒐證結果上報，還是劉世芳直接下令先對這3人開鍘？

不管是警方違法上報，還是劉世芳違法下指令，都只證實了，當今民進黨拿集遊法對付反對意見，比起他們過去指控的威權更威權。