傳檢調將進國民黨中央黨部？ 凌濤嗆：綠共國家機器迫害

檢調偵辦罷免綠營立委死亡連署案，有媒體報導，檢調下午3點將到國民黨中央黨部調查。對此，國民黨桃園市議員凌濤痛批「綠共國家機器迫害」，但黨主席朱立倫會跟人民站在一起，跟獨裁的執政黨對戰到底。

國民黨主席朱立倫日前號召黨公職到北檢外抗議司法不公。內政部長劉世芳今表示，由於朱立倫當天未依集遊法申請，此案已報請北檢指揮偵辦，將傳喚首謀者朱立倫主席、立委謝龍介、國民黨發言人楊智伃到案。稍早有媒體報導，下午3點，檢調就會到國民黨中央黨部調查或遞交傳票。

「綠共國家機器迫害！」凌濤表示，劉世芳大嗆首謀朱立倫，檢警竟然傳出待會馬上要踏進中央黨部，何等的「綠共東廠的內政處長」，辦藍不辦綠，效率那麼快？迫害竟然明目張膽？

凌濤表示，鷹犬爪牙嘴臉之醜惡被全台人民唾棄，司法及國家部門已成賴政府清算在野的機器，多少綠營在街頭示威、包圍北檢不查辦、不搜索，偏偏衝著藍營來？

凌濤表示，朱立倫已連兩日選擇待到早上六點，跟人民站在一起，就準備跟獨裁的執政黨對戰到底。他也嗆，「不必對著其他抗爭民代及黨公職，就對著黨主席朱立倫來，看看你綠共能囂張到什麼程度。」