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大罷免升溫！詹江村控綠議員施暴 他反嗆國民黨大惡霸

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
大罷免議題升溫，桃園市議會國民黨團今開記者會，控訴遭綠營議員暴力相向。記者朱冠諭／攝影
大罷免議題升溫，桃園市議會國民黨團今開記者會，控訴遭綠營議員暴力相向。記者朱冠諭／攝影

民進黨秘書長林右昌8日現身桃園市議會民進黨團辦公室，國民黨議員詹江村質疑是為大罷免一事，與現場綠營議員發生推擠。詹今控訴當天被民進黨議員許家睿暴力攻擊，造成肩胛骨、骨膜嚴重損傷，將提傷害、強制告訴。許則回應全是不實指控，反嗆藍營別藉機打壓、阻礙公民繼續推動大罷免。

林右昌日前上午突然現身桃園市議會民進黨團辦公室，與民進黨議員進行約40分鐘的閉門會議，會後林右昌準備離去時，碰上詹江村追問「是來談大罷免嗎？」現場一度陷入混亂。

議會國民黨團今開記者會，詹江村表示，當天林右昌離開時，他為了桃園百工百業面臨關稅問題，質問「秘書長你來關心大罷免嗎？」，未料被許家睿阻擋，甚至演變成攻擊，對他架拐子、捶肚子、折手臂等，不讓他前行，造成舊疾復發，導致肩胛骨，骨膜嚴重損傷，因此他決定對許提告涉嫌傷害及強制罪。

黨團總召林政賢表示，在議會殿堂下，不管是問政或處理任何問題，均應秉持和平、理性態度，不能因政黨理念不同就暴力相向。市議員梁為超、舒翠玲、凌濤抨擊，桃園廠商正面臨關稅重大問題，民進黨只顧鬥爭，林右昌到桃園下達罷免動員令，如此當家的民進黨應該被唾棄，呼籲桃園民進黨團不要成為桃園的綠共黨團，用暴力欺負為桃園市民發聲的民代。

許家睿回應，當天林右昌是為美國關稅議題，到現場傾聽桃園黨公職第一線的意見，會後到走廊要離開時，詹突然出現大叫稱民進黨在推動大罷免，讓人非常意外；當下他上前欲和詹討論，卻被詹推擠，第一時間他將手收回，結果反被截圖「說我在推他」。

許家睿說，當天畫面沒有拍到的地方，詹一度舉手作勢要毆打他，令他心生畏懼；他不會指控詹施暴，但需澄清並沒有互相毆打的情況，只是現場走廊較窄，大家互相論理時，詹的情緒較激動，有互相碰撞而已。

許家睿也說，該事件已過了2個禮拜，詹現在才說要提出傷害告訴，嚴重懷疑是因為國民黨在桃園罷免的情況越演越烈，才藉此機會開記者會打壓特定議員，阻礙公民繼續推動大罷免，反批「國民黨才是最大的惡霸。」

罷免

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