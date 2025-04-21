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影／蔣萬安提倒閣 張麗善拋不同意見：換行政院長比較快

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林縣長張麗善今表示，國民黨與民眾黨應一起從長計議，讓社會走向穩定，至於倒閣可能造成更大的不安及社會成本，要審慎評估，與其如此「更換行政院長比較快」。記者陳雅玲／攝影
雲林縣長張麗善今表示，國民黨與民眾黨應一起從長計議，讓社會走向穩定，至於倒閣可能造成更大的不安及社會成本，要審慎評估，與其如此「更換行政院長比較快」。記者陳雅玲／攝影

台北市長蔣萬安呼籲立院倒閣，雲林縣長張麗善今表示，國家內政動盪不安，最根本的問題是賴清德總統太過獨裁，想要行政、立法一把抓，國民黨與民眾黨應一起從長計議，讓社會走向穩定，至於倒閣可能造成更大的不安及社會成本，要審慎評估，與其如此「更換行政院長比較快」。

張麗善今表示，現在行政院政策無法落實，中央政府各部門，對於預算解凍案也遲遲未提出具體方案，交由立法院審議，又煽動惡性大罷免，不僅內政執行效率不彰，國際情勢又不安，應該先安內然後攘外，讓國家內政穩定推動。推動

張麗善說，倒閣是針對行政院長的不信任，希望更換行政院長，但倒閣可能衍生許多社會成本，造成社會動盪不安，她認為，「更換行政院長比較快」。

她表示，國家內政動盪不安最根本的問題，是賴清德總統過於獨裁、霸道，沒有站在民生的角度考慮到大眾的立場，更沒有從國家整體發展與國際情勢的角度去審慎評估，並執意推動大罷免。她尊重國民黨提出的倒閣意見，但倒閣這個選項是否會進一步造成社會成本的增加，或導致社會再次陷入動盪，必須審慎評估。

張麗善強調，在當前國際局勢高度變動的情況下，更應該思考的是該如何穩住情勢、撫慰人心，讓整個國內的經濟與產業發展回歸穩定，要能夠真正做到「安定民心」，這也是執政者必須立即面對與思考的當務之急，希望政府能夠回歸正軌，積極推動內政，回應民意。

雲林縣長張麗善今表示，國民黨與民眾黨應一起從長計議，讓社會走向穩定，至於倒閣可能造成更大的不安及社會成本，要審慎評估，與其如此「更換行政院長比較快」。記者陳雅玲／攝影
雲林縣長張麗善今表示，國民黨與民眾黨應一起從長計議，讓社會走向穩定，至於倒閣可能造成更大的不安及社會成本，要審慎評估，與其如此「更換行政院長比較快」。記者陳雅玲／攝影

罷免

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