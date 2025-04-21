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影／蔣萬安拋倒閣反攻 許淑華不反對更揭1關鍵時間點

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
針對台北市長蔣萬安喊出倒閣反攻，南投縣長許淑華認為，倒閣時間點要妥善評估，應視二階罷免結果去討論備案。記者賴香珊／攝影
針對台北市長蔣萬安喊出倒閣反攻，南投縣長許淑華認為，倒閣時間點要妥善評估，應視二階罷免結果去討論備案。記者賴香珊／攝影

台北市長蔣萬安近日拋出倒閣主張，昨更強調「覆巢之下焉有完卵」，稱是反攻民進黨的起點。對此，南投縣長許淑華說，蔣市長提出的各種呼籲獲得民意聲援，視給中央政府的警惕，但倒閣時間點要妥善評估，應視二階罷免結果去討論備案。

南投縣長許淑華今出席縣務會議，會後針對蔣萬安喊出倒閣，她說，現在面臨大罷免，每個過程其實有很多不同因應方案，蔣市長提出尋求倒閣的作法，主要訴求在於透過國會改選，讓新民意的產生，也是對現在的執政黨的一種不信任投票。

國民黨中央本來就應該針對不同狀況，有各種不同的因應方案跟策略，只是倒閣的時間點確實要妥善評估，尤其現在立委二階罷免尚未截止，還無法確定正式進入三階的立委有幾位，後續就是要隨著不同的時間點去進行討論，並有相關備案。

許淑華說，國民黨中央跟黨團，包括立委本身都會有想法，地方黨部也會設法護住為地方爭取發展的優質立委，而現階段蔣市長提出的各種呼籲，得到很多的民意回饋，甚至不少聲援，這也是給中央政府的一些警惕，迫使其去調整。

她也呼籲中央政府，要真正去看到民意所在，而不是一直在搞大罷免，現在整個過程，讓民眾感到惶恐，所以她要再次提醒中央單位要以民生為重。

南投縣長許淑華今出席縣務會議。記者賴香珊／攝影
南投縣長許淑華今出席縣務會議。記者賴香珊／攝影
南投縣長許淑華今出席縣務會議。記者賴香珊／攝影
南投縣長許淑華今出席縣務會議。記者賴香珊／攝影

罷免

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