再轟藍白擋國安法案330次 吳思瑤：共匪可能就在立院

共諜案連環爆，前軍情局長劉德良指出，國安單位早年曾評估潛伏在台的共諜約5000人，現在數量可能遠遠超過。民進黨立院黨團幹事長吳思瑤砲口對準在野，質疑藍白已擋下國安法案330次，若執意與中共站同一邊，再怎麼防範也只是緣木求魚，因為「共匪很有可能就在立法院」。

媒體報導指出，劉德良日前表示，潛伏在台灣的共諜已經逾5000人，且偵破共諜案需要2到3年時間，能破獲案件代表國安有一定的反情報能力。

吳思瑤表示，保密防諜人人有責，沒想到2025年的今天，防止共諜人人有責竟成為民主台灣的社會共識，她認為大家必須建立起非常強大的社會防禦機制，因為中共不只派遣共諜滲透台灣社會，還透過宗教、藝人、網紅、學術界、甚至民代，無所不用其極進行統戰。

吳思瑤指出，中共滲透不只傳統共諜，還涵蓋認知作戰、心理作戰甚至法律戰，這些都是台灣面臨的重大國安挑戰。她質疑，民進黨所提的國安10法，是為了能夠在社會各層面擴大打擊面，有效防範中國滲透的各種手段，為何藍白還要再擋？

吳思瑤批評，上周五，藍白再次透過表決擋下國安法案，加總起來已經超過330次。如果在野黨執意要與中共站在同一邊，就算再怎麼防範也只是緣木求魚，因為「共匪很有可能就在立法院」。