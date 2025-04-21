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426上凱道 謝國樑說會去 並號召支持者一起從基隆出發

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市長謝國樑（左）今天說，4月26日他上凱道，也會號召支持這個理念的朋友們，大家一起從基隆出發去參加。記者邱瑞杰／攝影
基隆市長謝國樑（左）今天說，4月26日他上凱道，也會號召支持這個理念的朋友們，大家一起從基隆出發去參加。記者邱瑞杰／攝影

國民黨主席朱立倫號召民眾26日上凱道，大家一起反綠共，把民主還給台灣。基隆市長謝國樑今天說，他會參加，也會號召支持這個理念的朋友們，大家一起從基隆出發去參加。

朱立倫明天將與民眾黨主席黃國昌會面，共同商討美國關稅政策與國內政治局勢。朱立倫表示，國民黨的目標是團結社會上的大多數力量，共同努力把民主還給台灣。4月26日希望所有在意台灣民主、在意國家發展的民眾一起到凱道，要用行動告訴執政黨，謀一黨私利必遭人民唾棄。

謝國樑今天上午會勘新豐街設置交通號誌燈，接受媒體訪問時表示，他會參加4月26日凱道的活動，也會號召支持這個理念的朋友們，大家一起從基隆來出發去參加。

台北市長蔣萬安拋出「倒閣」訴求，謝國樑說，他看到有更多的立法委員，感覺有響應這樣的理念。他從知道蔣有倒閣的理念，就說這個是值得值得思考的事情。

謝國樑表示，昨天蔣萬安又提到倒閣相關論述，他了解很多的立委，其實並不畏懼倒閣，如果到最後所有的藍營的立委，必須因為大罷免而經歷1場選戰，然而卻沒有辦法進行全面性的選舉的話，的確希望大家可以跟著蔣萬安的訴求，好好來思考這個問題。

罷免

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