影／侯友宜籲結束對立傾聽民意「讓政局穩定、人民過好生活」

新北市捷運三鶯線進入營運前最關鍵的測試階段，新北市長侯友宜今視察動態測試情況，表示目前測試順利、進度超前，預計年底完工、明年初通車。談及近期政局動盪，他也藉機呼籲朝野政黨應放下對立、重回理性對話，「讓政局穩定，人民才能過好生活。」

侯友宜表示，列車從三峽站開至鶯歌站，全程採用全自動無人駕駛，包含月台門自動開啟、加減速控制、停站精準度與噪音抑制等功能皆運作良好。他說：「今天是三鶯線快樂出航的第一步，一切如預期順利，整個測試成果讓人感到非常安心。」

依捷運局規畫，三鶯線預計10月啟動全線動態測試，年底完成主體工程後進入系統整合與穩定性測試，明年初通過檢驗後將正式營運。侯友宜表示，完工後不僅可縮短約20分鐘從三峽、鶯歌到台北的通勤時間，也將串聯未來桃園綠線延伸八德段與台北捷運板南線，形塑更完整的雙北桃生活圈。

他也強調，三鶯線未來不只是交通建設，更是地方發展的引擎。捷運鶯歌站附近將規畫「鶯歌醫養園區」，結合捷運、台鐵與周邊公共設施，導入智慧衛生所、長照機構與藝文設施，提升整體生活品質，「這是我們給三峽、鶯歌、土城市民的一份承諾，也是一條真正屬於新北市自己的捷運路線。」

除了關注交通建設，侯友宜也針對當前政治局勢發表看法。他指出，國家目前處於內憂外患的局勢，人民期盼安定，而非持續的對立與衝突。「最重要的是，不分朝野大家都要凝聚共識，回到民生與經濟的正軌。」

他呼籲在野黨應展現溝通誠意，執政黨也要放下姿態，聆聽社會各界聲音。他說：「人民不樂見仇恨式動員，也不願意看到政黨對立不斷升高。我們希望賴總統能放下、包容、尊重、多溝通，讓人民的聲音被聽見，讓我們團結起來面對世界變局，回應人民期待，這才是我們共同的責任與目標。」