85歲罷捷領銜人被帶回同日 藍營台南黨部書記長遭搜索

台南地檢署偵辦民進黨立委林俊憲、王定宇罷免案提議人名冊疑涉偽造文書等案，近日國民黨台南市黨部相關人員超過20人被通知到案，連志工都傳喚；黨部書記長洪菽珮在高雄85歲罷捷領銜人黃晃枝被偵辦的同一天，帶回家中搜索，黨部形同「團滅」。

台南地檢署指出，本案目前正逐一釐清連署人是否死亡、是否本人簽名，目前包括莊姓副主委、劉姓組長遭收押，還有一名組長交保候傳，全案共有11人列為被告，持續清查中。

據了解，凡是國民黨台南市黨部有經手連署書的人，都會被檢調帶回調查，不論黨工、志工，訊問「資料是誰寫的、是本人還是找人寫的」；本月18日，高雄檢調搜索罷免黃捷領銜人85歲黃晃枝住處和連署站，同日上午台南檢調也前往台南市黨部帶走書記長洪菽珮。

洪菽珮當天被調查局人員帶回家中搜索，移送檢方複訊，直至晚間才出來；目前檢方持續約談中，黨部還沒被傳喚的人如坐針氈、度日如年，每天納悶「到底什麼時候來帶我」？據轉述，目前黨部舊志工都已經不敢去，幹部也形同團滅，幾乎沒有在運作。

除了傳喚黨部人員，調查官持續兵分多路，一一循著罷免連署名冊上的民眾住家按電鈴，出示證人通知書，帶回詢問案情，調查官製作筆錄後再送到地檢署訊問，釐清包括「有沒有同意連署」、「是否親自簽名」，不少民眾熬到深夜才被放回家。

被帶去的民眾感到生氣，「好像被當成犯人一樣，左右鄰居都以為我犯案被抓了，都來問發生什麼事」；而這些填寫連署書的人，如果有指出轉發給那些親朋好友，或是找丈夫、妻子、父母等家屬幫忙寫，檢調就會將被指出的人再帶回偵訊。

藍營南市黨部人員直言，現在很多人看到地檢署搜索新聞，直說「不敢連署」、「幫你們連署會被抓」，支持者有心支持罷免，也噤若寒蟬；即使黨工向支持者、親朋好友不斷說明這是公民合法權利，還是有人寧可不簽，避免出事。

據了解，現在願意幫忙的人，會用信封袋將連署書層層密封，從外面完全看不出是什麼，再請黨工去收，因為很害怕被鄰居或有心人士看到，或是被檢調人員帶走。

不過，已經被列為被告的罷免王定宇領銜人胡永融持續挺身而出，前進夜市、市場、景點等人潮聚集處快閃擺攤；黨部人員說，現在將黨部辦公室作為罷免綠委總部，支持者不太敢走進來簽署，主委謝龍介已喊話要黨公職人員動起來，他們會堅持下去。

他說，本月16日首場街頭連署在歸仁中山路登場，經市議員林燕祝、李中岑等人帶領高舉罷免看板，多少讓民眾願意靠近簽署；當天胡永融也針對連日來各地罷綠委領銜人、黨工遭搜索，表示根本是破壞公民權，呼籲民進黨停止司法追殺。