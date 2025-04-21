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納粹裝扮後三重罷團領銜人失聯？ 宋建樑：二階連署繼續 沒有團滅

聯合報／ 記者葉德正王慧瑛／新北即時報導
罷免立委李坤城罷免案領銜人宋建樑日前移送新北檢複訊後，諭知8萬元交保，他離去時怒斥「民進黨就是瘟疫！」本報資料照片
罷免立委李坤城罷免案領銜人宋建樑日前移送新北檢複訊後，諭知8萬元交保，他離去時怒斥「民進黨就是瘟疫！」本報資料照片

罷免綠委李坤城公民團體領銜人宋建樑，日前遭移送地檢署時，因納粹裝扮與動作引發爭議。宋近期態度變得低調，幾乎不接電話，只願意透過寫訊息來回覆，在中選會的二階連署書，宋遲遲沒出面去領，三重區罷免作業要如何推進，讓黨部也傷透腦筋，國民黨新北市黨部主委黃志雄說，正全力溝通中。

罷免綠委李坤城的罷免連署已通過一階，在中選會的二階連署書，領銜人宋建樑一直沒去領，上周又遇到檢調搜索，宋建樑被檢方諭令8萬元交保，三重區黨部執行長羅大宇被院方裁定20萬交保，宋、羅交保後，行事更低調，也讓罷團面臨群龍無首窘境。

國民黨三重區議員王威元說，檢調大動作搜索國民黨區黨部後，讓藍營支持者相當氣憤，近期不少人打電話到他服務處詢問「如何連署罷免李坤城」，他只能告訴對方「目前還無法填二階連署書」，二階連署書必須是中選會給的制式表格，要由領銜人去領，但宋建樑一直還沒領回，上周又遇到搜索查辦等變數，讓三重罷免案如何推進面臨考驗。

面對媒體的詢問，宋建樑透過文字訊息傳遞想法，他說，三重罷團沒有團滅，大家正在調整心情、重新規畫，也籌備後續活動，絕對沒有神隱或避不見面，他強調「二階連署不會告吹，這是認知作戰，不會投降」。

新北市黨部主委黃志雄說，罷免會持續推進，也與宋建樑等人溝通中，主政者「小案大辦的政治辦案」掀起一股不滿聲浪，事件逐漸發酵，4月26日會有許多民眾自發性上凱道聲援。

對於日前黨主席朱立倫號召到北檢的聲援行動，當天新北市長侯友宜缺席，黃志雄說，態度、立場一致更重要，地方首長會理解社會氛圍、基層反映，不可能要求縣市長每一場活動都要出席，也相信黨中央接下來會有更好策略迎戰獨裁的執政黨。

對於罷團動態，李坤城說，他沒有太多評論，檢方已經提起抗告，宋建樑和王威元曾一起選過黨代表，王威元不可能和對方不熟，若要撇清也太牽強。

宋建樑的話題多，網友挖出宋昔日在建中時期，曾親吻前總統馬英九。圖／取自「建中攝影」臉書
宋建樑的話題多，網友挖出宋昔日在建中時期，曾親吻前總統馬英九。圖／取自「建中攝影」臉書

罷免

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