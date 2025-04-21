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偵辦罷免「幽靈連署」大動作 法務部長鄭銘謙否認辦藍不辦綠

攝影中心／ 記者林俊良／即時報導
偵辦罷免連署案，法務部長鄭銘謙到立院司法法制委員會備詢，會前接受表示檢察官依證據辦案，從無辦藍不辦綠的情況。記者林俊良／攝影
偵辦罷免連署案，法務部長鄭銘謙到立院司法法制委員會備詢，會前接受表示檢察官依證據辦案，從無辦藍不辦綠的情況。記者林俊良／攝影

台北地檢署偵辦罷免連署名單出現已故民眾等「幽靈連署」狀況動作頻頻，並提聲押國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹，被法院裁定無保請回，但有兩位黨工被收押。今天法務部長鄭銘謙到立院司法法制委員會備詢，會前接受記者採訪表示，檢察官依證據辦案，從無辦藍不辦綠的情況。記者追問目前各地被檢方搜索的都是國民黨部，鄭銘謙則沒有回答。

出身檢察官的立委吳宗憲說，依據刑事訴訟法，搜索或羈押的目的，都是為了保全證據，而不是為了羞辱被告。當年罷韓也出現過連署名單不實，卻是到投票後才偵辦，並且以當事人不可能核實為由，判定偽造文書不成立。如今北檢搶著出手，意圖製造寒蟬效應，令人非常遺憾。按照檢方聲押黃呂錦茹的邏輯，那麼吳釗燮的機要被查獲是共諜，檢方是否也該偵訊、搜索甚至羈押吳釗燮？賴清德總統如有部屬做了不好的事，是否也要比照？

台北地檢署偵辦罷免連署名單出現已故民眾等「幽靈連署」狀況動作頻頻，並提聲押國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹，被法院裁定無保請回，但有兩位黨工被收押。今天法務部長鄭銘謙到立院司法法制委員會備詢，受訪表示檢察官依證據辦案，從無辦藍不辦綠的情況。記者林俊良／攝影
台北地檢署偵辦罷免連署名單出現已故民眾等「幽靈連署」狀況動作頻頻，並提聲押國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹，被法院裁定無保請回，但有兩位黨工被收押。今天法務部長鄭銘謙到立院司法法制委員會備詢，受訪表示檢察官依證據辦案，從無辦藍不辦綠的情況。記者林俊良／攝影
偵辦罷免連署案，法務部長鄭銘謙到立院司法法制委員會備詢，會前受訪表示檢察官依證據辦案，從無辦藍不辦綠的情況。記者林俊良／攝影
偵辦罷免連署案，法務部長鄭銘謙到立院司法法制委員會備詢，會前受訪表示檢察官依證據辦案，從無辦藍不辦綠的情況。記者林俊良／攝影

罷免

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