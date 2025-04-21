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孩童喊大罷免大白痴遭洗版 施淑婷：每人心中自有定見

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
竹市府民政處長施淑婷昨在臉書發文，指公園裡的孩子嬉鬧著喊「大罷免大白痴」，稱羨慕孩子們的童言無忌，引來竹市雙罷（高虹安、鄭正鈐）發言人陽明交大法律學者林志潔留言論戰。記者王駿杰／翻攝自施淑婷臉書
竹市府民政處長施淑婷昨在臉書發文，指公園裡的孩子嬉鬧著喊「大罷免大白痴」，稱羨慕孩子們的童言無忌，引來竹市雙罷（高虹安、鄭正鈐）發言人陽明交大法律學者林志潔留言論戰。記者王駿杰／翻攝自施淑婷臉書

新竹市雙罷免進入最後倒數，竹市府民政處長施淑婷昨在臉書發文，指公園裡的孩子嬉鬧著喊「大罷免大白痴」，稱羨慕孩子們的童言無忌，引來竹市雙罷（高虹安、鄭正鈐）發言人陽明交大法律學者林志潔留言「罷免是動詞，後面接受詞，也就是要被罷免的對象」，引來雙方支持者留言論戰；對此，施淑婷說，連前總統陳水扁都說要多元包容、尊重社會以及言論自由才是真正民主的象徵，相信整件事情每人心中自有定見。

施淑婷接受媒體訪問表示，看到民進黨對孩子喊出「大罷免大白癡」這六個字這麼有共鳴，感到非常的吃驚。她分享一個生活中的小故事，卻不小心擊中罷免團體的要害，是她完全沒有預料到的場景。陳水扁曾說，多元包容、尊重社會以及言論自由才是真正民主的象徵，至於鄉民的留言到底誰才是真正的白痴，每個人心中自有定見。

施淑婷昨在臉書發文，公園裡的孩子嬉鬧著喊「大罷免大白痴」，轉頭瞬間她脖子差點扭傷，羨慕孩子們的童言無忌，父母明顯是高知識份子，鼓勵孩子們盡情揮灑童言的創意。

這則留言引來林志潔留言，指「罷免是動詞，後面接受詞，也就是要被罷免的對象，孩子們這樣稱呼被罷免的鄭正鈐和高虹安，確實如您所言有創意」，施淑婷也不甘示弱回應「罷免大成功，指的是一群輸家要罷免一群贏家的意思？」

這則留言引來白綠雙方支持者留言，不少網友留言「反罷免的論述都是這種的喔」、「罷免根本就是輸不起 民進黨下台~」、「民進黨輸不起」、「硬要刷存在感？」

罷免

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