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盧秀燕稱選委會有權查核連署 綠議員轟「誤導民眾」

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
台中市長盧秀燕曾指出，罷免是政治運動，罷免發起人沒有權力去查核連署人的身分，選委會國家給它權力，可以去查核、除錯。民進黨中市議員張家銨今直指「盧市長的說法是刻意誤導，且模糊焦點」。記者余采瀅／攝影
台中市長盧秀燕曾指出，罷免是政治運動，罷免發起人沒有權力去查核連署人的身分，選委會國家給它權力，可以去查核、除錯。民進黨中市議員張家銨今直指「盧市長的說法是刻意誤導，且模糊焦點」。記者余采瀅／攝影

檢調偵辦罷團涉不實連署，台中市長盧秀燕曾指出，罷免是政治運動，罷免發起人沒有權力去查核連署人的身分，選委會國家給它權力，可以去查核、除錯。民進黨台中市議員張家銨今直指「盧市長的說法是刻意誤導，且模糊焦點」。台中市民政局長吳世瑋則回覆，「市長沒有說錯」。

國民黨多個地方黨部近日因罷免連署遭搜索。盧秀燕曾說，罷免是政治運動，罷免的發起人國家並沒有給他權力去查核連署人的身分，若連署人是未成年或持有外國國籍，或者死亡等不合格情形，罷免發起人沒有權力去查核身分，選委會國家給它權力，可以去查核、除錯。

盧秀燕更撂重話說，「我從政30年，這是國家司法機器濫用最嚴重的時候」，適可而止，這是民主倒退，「我覺得國家這段時間司法濫用到了極致」。

民進黨議員張家銨今在台中市議會民政業務質詢表示，盧市長曾說罷免發起人沒有權力去查核身分，選委會才有權查核除錯，但我們對法令與流程的認知，盧市長的說法是刻意誤導，且是模糊焦點，全國有23個選務機關，包括中央選委會與22個縣市選委會之外，其實就是戶政機關查核除錯，再送選委會，怎麼幕僚都沒有跟盧市長說明？就是在誤導民眾。

民政局長吳世瑋表示，地方各戶政機關，針對提議人及聯署人的姓名、身分證字號與地址核對有沒有問題，且中選會有規定結果不能公布，只能報到市選委會。他強調，「市長說法沒有問題，查核完就會報到選委會。」

吳世瑋指出，除了戶政機關查核，選委會也有一部分權責查核，像是筆跡相同，戶政機關不能查核，就是選委會要去查。

罷免

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