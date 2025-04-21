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北檢外抗議違反集遊法 劉世芳：警方將傳喚首謀朱立倫等到案

藍夜圍北檢 劉世芳：僅傳喚首謀朱立倫、謝龍介、楊智伃

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
內政部長劉世芳今天表示，警方將依照違反集遊法傳喚國民黨主席朱立倫等人到案。記者潘俊宏／攝影
內政部長劉世芳今天表示，警方將依照違反集遊法傳喚國民黨主席朱立倫等人到案。記者潘俊宏／攝影

國民黨主席朱立倫17日率黨公職赴台北地檢署外聲援國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹等人，現場發生推倒拒馬等衝突，由於該處為集會禁制區，內政部長劉世芳表態警方全力執法。劉今天指出，傳喚名單有3名首謀者，為朱立倫、國民黨立委謝龍介和國民黨發言人楊智伃。

劉世芳今天赴立法院內政委員會前接受媒體聯訪，針對是否本周就會傳喚朱立倫到北檢說明？劉世芳說，這要請教台北市警察局，台北市警察局長李西河在台北市議會回答很清楚，就依「集會遊行法」處理，提列名單為首謀者，包括朱立倫、謝龍介、楊智伃。

此外，近期許多藍營民代「自首」曾在北檢前踏過拒馬，是否一併約談。劉世芳重申，依台北市警局蒐證過程，已得知首謀者，會請警方先傳喚朱立倫、謝龍介、楊智伃三人。

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