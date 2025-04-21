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批民進黨與共產黨無異 朱立倫：426上凱道反綠共

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨主席朱立倫（圖）出席台北市信義、南松山場「還錢於民」政策說明會力挺立委徐巧芯，與民眾一起比出下台的手勢。記者曾吉松／攝影
國民黨主席朱立倫（圖）出席台北市信義、南松山場「還錢於民」政策說明會力挺立委徐巧芯，與民眾一起比出下台的手勢。記者曾吉松／攝影

國民黨主席朱立倫明將與民眾黨主席黃國昌會面，共同商討美國關稅政策與國內政治局勢。朱立倫表示，紅共威脅中華民國的安全，綠共破壞台灣的發展與團結。國民黨的目標是團結社會上的大多數力量，共同努力「把民主還給台灣」。

朱立倫今表示，國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹上周遭北檢押人取供，他與眾多黨公職到現場聲援支持，所幸最後無保請回。大家都有共識，這種毫無道理對在野黨的壓迫，是對台灣民主法治的嚴重踐踏。

朱立倫說，當民進黨正變成共產黨的形狀，台灣社會內部持續消耗，檢察官也成執政黨對付在野的政治工具；面對自己無法掌控的國會，民進黨只有否定、罷免，意圖除之而後快。在國際局勢動盪的此刻，賴總統不思團結共商對策，反而在台灣內部找敵人。

朱立倫批評，賴清德總統以及民進黨，以自己的政治正確為唯一判斷，非友即敵，動輒用司法手段、側翼組織消滅其他黨派，無視國會的預算、監督權利。這種作為跟大家反對的共產黨，又有什麼差別？

朱立倫表示，4月26日，他希望所有在意台灣民主、在意國家發展的民眾，一起到凱道，要用行動告訴執政黨，人民需要的政府必須有能力應對急迫的外在挑戰，內鬥內行，謀一黨之私利，必遭人民唾棄。大家一起，反綠共，把民主還給台灣。

罷免

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