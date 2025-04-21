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罷免連署辦藍不辦綠？法務部長否認

聯合報／ 記者程嘉文／台北即時報導
法務部長鄭銘謙21日在立院表示，檢方偵辦罷免連署涉嫌造假，絕對沒有辦藍不辦綠。記者程嘉文／攝影
法務部長鄭銘謙21日在立院表示，檢方偵辦罷免連署涉嫌造假，絕對沒有辦藍不辦綠。記者程嘉文／攝影

台北地檢署偵辦罷免連署名單出現已故民眾等「幽靈連署」狀況，聲押國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹，被法院裁定無保請回，但有兩位黨工被收押。今天法務部長鄭銘謙到立院司法法制委員會備詢，會前接受記者採訪表示，檢察官依證據辦案，從無辦藍不辦綠的情況。記者追問，目前各地被檢方搜索的都是國民黨部，鄭銘謙則沒有回答。

立委翁曉玲則認為，既然選罷法已經通過新條文，就該適用新規定。她批評中選會如今的方式，等於設局讓連署發起人去跳。因為連署人沒有能力也沒有權力，去核實民眾提供的連署名單正確性。

出身檢察官的立委吳宗憲說，依據刑事訴訟法，搜索或羈押的目的，都是為了保全證據，而不是為了羞辱被告。當年罷韓也出現過連署名單不實，卻是到投票後才偵辦，並且以當事人不可能核實為由，判定偽造文書不成立。如今北檢搶著出手，意圖製造寒蟬效應，令人非常遺憾。按照檢方聲押黃呂錦茹的邏輯，那麼吳釗燮的機要被查獲是共諜，檢方是否也該偵訊、搜索甚至羈押吳釗燮？賴清德總統如有部屬做了不好的事，是否也要比照？

罷免

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