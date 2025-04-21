罷傅第二階段連署書衝數量 花蓮無黨議員站忠烈祠舉牌

罷免立法委員傅崐萁第二階段連署進入最後2周，今天上午花蓮無黨籍縣議員楊華美號召志工，於忠烈祠前舉牌「我在花蓮我罷傅」，希望衝出更多連署書。楊華美表示，罷傅是翻轉花蓮政治的運動，鼓勵更多鄉親勇敢站出來。

花蓮罷免傅崐萁連署期限至5月4日止，目前罷團「微光花蓮」已收到逾1.8萬份連署書，離基本門檻還差1000份，距離安全門檻約7000份。

位在花蓮市美崙山腳下的忠烈祠T字型路口，尖峰時刻湧入車潮，楊華美上午8時與幕僚、罷免志工們，站在忠烈祠的牌樓前，舉著紙牌標語，吸引許多民眾目光。

楊華美表示，罷免傅崐萁第二階段倒數2周，過去選縣議員時，就是在忠烈祠牌樓前，讓大家知道參政的理念與決心，這次站在這裡，讓所有支持的鄉親看見，在這階段需要每個人的連署，前進最後階段。

楊華美說，從來沒想過花蓮有一天，需要站在這裡呼籲罷免傅崐萁，罷免是翻轉花蓮政治的運動，希望鄉親站出來，不要害怕查水表及個資被洩漏，行使民眾的罷免權益。