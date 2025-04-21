「雙罷劫」負責人收押 領銜人：戰到一兵一卒不足為惜

高雄「雙罷劫」總部被控偽造文書及違反選罷法，總部負責人徐尚賢遭羈押，獲交保及請回的領銜人朱磊、黃晃枝昨天與徐父徐國祥舉行記者會表示，二階收件持續進行，即使戰到一兵一卒也不足為惜。

「罷藍的海闊天空，一路放行、毫無障礙，即使有違規、死亡的，檢調也沒涉入。」徐國祥表示，政府單位領老百姓公帑辦事，不能有藍綠思維。朱磊說，過去罷免韓國瑜案，檢調有無針對領銜人查手機、查電腦？違法就一起辦，不要用稀奇古怪藉口推託、搪塞，質疑收押徐尚賢誰是最大利益者？

昨有許多民眾進入位於鳳山的總部連署罷免高雄立委黃捷與許智傑。本來還在觀望的盧姓男子說，看到這陣子司法選擇性、針對性辦案，加上川普關稅戰國難當前，決定加入罷免綠委行列。

朱磊說，以前每天連署約二百份，總部遭搜索查辦後，每天收到八百到一千份，計畫增加三、四個連署點，「不懼怕任何打壓，有信心通過二階」。

高雄市長陳其邁昨說，台灣民主制度變成活人投票、死人連署罷免，是系統性有人在主導；國民黨高雄市黨部則重申，絕無可能外流黨員名冊給人抄寫，請勿惡意指控。