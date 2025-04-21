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藍轉守為攻 鎖定重點選區罷綠
罷藍委團體近來開啟陸戰模式，加上綠營黨公職助攻，檢調又接連偵辦罷綠委團體，掀起藍營基層怒火。國民黨下令，全面投入罷綠二階連署，更要全力號召廿六日凱道集結，凝聚反綠氣勢，轉守為攻。
據了解，國民黨下軍令全面介入，鎖定幾個重點選區積極反制，包括罷免民進黨立委吳思瑤、吳沛憶案，黨部已分配市議員連署書責任額，同時籌組志工團隊致電請託與協助校對。針對罷免民進黨原住民立委陳瑩、伍麗華案，組發會先前也召開工作會議，盤點二階連署責任額，力求順利達標。
除反制綠營，國民黨當務之急仍是守住自家立委。黨內人士表示，四二六上凱道是能否集結反綠氣勢的關鍵，也是朱立倫黨魁保衛戰的一次試煉，唯有重新凝聚藍軍士氣，才能牽制大惡罷。
另方面，罷免卅五泛藍陣營立委的民團紛紛喊出告急，據反共護台聯盟統計，已達連署最低門檻者為七人，包括王鴻薇、李彥秀、羅智強、葉元之、牛煦庭、涂權吉及黃建賓，徐巧芯、賴士葆、洪孟楷、廖先翔、廖偉翔、羅廷瑋、傅崐萁等人也即將達標，並重點鎖定張智倫、魯明哲、呂玉玲、江啟臣、游顥、張嘉郡、丁學忠等人。一名參與統籌罷團的人士透露，目前已有十五件已達標或即將達標，可說「坐十五望廿」。
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