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綠：連署造假違法行為合理化

聯合報／ 記者黃婉婷／台北報導
民進黨發言人韓瑩。圖／聯合報系資料照片
民進黨發言人韓瑩。圖／聯合報系資料照片

國民黨主席朱立倫將與民眾黨主席黃國昌會面舉行在野領袖峰會，訴求「把民主還給台灣」。民進黨發言人韓瑩昨批評，藍白企圖透過政治聯手，將罷免連署造假的違法行為合理化、將司法調查汙名化，這已是「破壞民主聯誼會」。

韓瑩指出，朱立倫、黃國昌兩位主席「裝傻、政治失憶」，但人民沒有忘記，當前真正該被還給台灣的正是被藍白聯手踐踏的民主與法治。

她批評，藍白主導的國會不僅強行擴權、毀憲亂政，還發動報復性罷免，更出現連署造假事件，嚴重破壞台灣選舉制度與民主信任；國民黨不但不認錯，還「有樣學樣」，仿效民眾黨包圍司法機關，甚至執政的地方首長也帶頭挑戰公權力，這些行為不只是政治鬥爭，更是對台灣民主根基的動搖威脅。藍白才是最沒資格談民主的在野黨，呼籲藍白立即停止政治惡鬥、立即停止攻擊司法、立即停止毀憲亂政。

針對台中市長盧秀燕近日因罷免議題對賴總統多有批評，民進黨發言人吳崢表示，大罷免始於國民黨在立法院毀憲濫權，且藍營罷免連署造假，是連自己人都承認的事實，難道承諾要去廿六日國民黨凱道聚會的首長是要「挺造假、自打臉」？

吳崢 朱立倫 盧秀燕 罷免 黃國昌

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