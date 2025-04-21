蔣萬安提倒閣 傳8成藍委挺

台北市長蔣萬安拋「倒閣」傳出八成藍營立委支持，他昨天再表示「覆巢之下焉有完卵」，這樣的主張就是反攻起點。國民黨主席朱立倫則批賴清德總統就任十一個月完全不治國、每天搞鬥爭，連前總統陳水扁都看不下去，呼籲廿六日上凱道發出人民的怒吼。

蔣萬安昨出席國民黨信義南松山政策說明會，朱立倫致詞結束要離開時，蔣萬安剛進場，兩人大大擁抱，並牽起立委徐巧芯的手高喊「加油」；蔣萬安呼籲民眾支持徐巧芯，「風雨再大，我們都會勇敢堅定地前行。」

朱立倫致詞說，中華民國何其不幸，竟出現一位完全不做事，只想鬥垮在野黨的賴清德，就任至今做的事就是把民眾黨主席柯文哲抓起來、搜索國民黨，本來還要把台北市黨部主委黃呂錦茹關起來，當全世界各國集中精力拚經濟，在野黨請藍營縣市長集思廣益提出四大方向要救關稅戰，「我們擔心得要死，賴清德萬事莫如大罷免」，只要罷免掉在野黨，其他都不重要，這樣的總統才是真正需要下台，真正應罷免的是賴清德，選賴不是要搞得國內人人不安、兩岸兵凶戰危、把台積電送出去，「這是真正出賣台灣的敗家子」。

蔣萬安說，黨中央與黨團有在討論倒閣，也需要各方支持；人民要的很簡單，不被民進黨及少數側翼挾持、不必擔心司法介入，在公平公正情況下決定誰來代表民意，重點是要告訴大家，全世界所有民主國家沒有像民進黨這樣搞大罷免的執政黨。

媒體追問是否會參加國民黨廿六日在凱道舉辦的「戰獨裁站出來」活動，蔣回應「我會去」。蔣萬安說，美國總統川普關稅政策對出口導向的台灣來說衝擊嚴重，現在暫緩九十天實施，政府要做最壞打算、最好準備，談出最有利條件將衝擊降到最低，避免勞工受嚴重傷害；現在全台要不分彼此、團結以對，絕不是繼續製造社會對立、分裂、仇恨，空轉的時候，這不是負責任執政者應該要做，此時此刻應停止社會內耗，不要再對立。

台中市長盧秀燕昨參加浴佛節活動時致詞表示，求佛祖賜給當權者和政治家「每個人要有智慧」；也許忠言逆耳，但希望賴總統及卓院長專心國政、團結國人，不要搞政治，要拚經濟，並兩度提到「要照顧人民的生活」。