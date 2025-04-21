參與藍營426上凱道？張啓楷：民眾黨會進一步討論

中央社／ 台北20日電

國民黨主席朱立倫不滿檢調查幽靈連署案，號召支持者4月26日上凱道抗議。至於民眾黨是否號召支持者參加，民眾黨立法院黨團副總召張啓楷今天表示，最近會進一步討論、凝聚共識，22日的在野領袖高峰會也有可能溝通。

朱立倫17日在台北地檢署外對群眾喊話指出，已申請到凱達格蘭大道的路權，4月26日請大家上凱道，讓總統賴清德聽到人民要他下台的聲音，「罷免賴清德」。

國民黨今天發出新聞稿表示，面對國家動盪變局，國民黨、民眾黨將於22日上午召集「把民主還給台灣：在野領袖峰會」，由朱立倫、台灣民眾黨主席黃國昌出席，商討國際關稅情勢、國會改革、司法改革、罷免情勢等國家面臨挑戰議題。

朱立倫下午出席「戰獨裁、站出來」政策說明會後接受媒體採訪指出，22日與黃國昌見面共商國是，除了大家最關心的司法，還有一些重要的議題，包括未來面對反惡罷、戰獨裁，有很多的策略，大家會一起合作、努力。

由於19日在凱達格蘭大道舉行的「拒絕統戰，守護台灣」大會，吸引超過萬名群眾參與，外界好奇民眾黨是否號召支持者參加國民黨的26日上凱道活動。

張啓楷今天晚間表示，最近民眾黨會進一步討論、凝聚共識，22日在野領袖高峰會也有可能溝通。

罷免

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