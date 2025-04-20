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連署違法適用新法？中選會：刑法選罷法競合 由司法機關認定

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
大罷免潮來襲，檢調近期持續偵辦幽靈連署。圖／聯合報系資料照片
大罷免潮來襲，檢調近期持續偵辦幽靈連署。圖／聯合報系資料照片

檢調偵辦罷免死亡連署案，綠營指藍營昔修法加重處罰非法連署，如今卻喊司法不公。中選會今指出，選罷法規定法律修正施行前已向主管選委會提出的罷免案，仍適用修正前規定，若選罷法規定與刑法有法律競合適用問題，涉及刑事責任認定部分，由司法機關依法辦理。

國民黨立委翁曉玲指出，綠營人士指藍白修正選罷法第98條之2規定，處罰幽靈連署等行為害到自己人，但中選會第一階段審查通過的罷免案幾乎全適用舊法，不適用今年2月18日公布的新法，且檢調對涉嫌偽造連署的諭知罪名為刑法偽造文書罪和違反個資法，未提及選罷法第98條之2規定。

她批評，中選會一開始就刻意曲解法律，堅持罷免案適用舊法，護航綠營多通過幾個罷藍委團體，還設下陷阱讓無權、無法查對連署真實性的罷團人士承擔法律風險，隨時可能被指控涉嫌偽造文書。

中選會說明，選罷法第131條規定，法律修正施行前已發布選舉公告的選舉，或已向主管選舉委員會提出的罷免案，仍適用修正前規定。今年2月19日以前已提出的61件罷免案，無論是提議、連署或投票等各階段，依法均適用修正前的舊法規定，無差別待遇。

中選會續指，若選罷法第131條規定，與刑法第1條「行為之處罰，以行為時之法律有明文規定者為限」、刑法第2條「行為後法律有變更者，適用行為時之法律。但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律」有法律競合適用問題，涉及刑事責任認定部分，並非選務機關所掌範疇，由司法機關依法辦理，選務機關無從也從未做過評論。

中選會批評，有心人士不斷胡亂造謠指摘「中選會曲解法律」，還做了有關刑事責任如何適用的差別認定，此類論述顯係法盲行為、法盲論述，與事實不符。

此外，有網友認為「往生者連署」或「偽造連署」並非觸法或是偽造文書僅是輕罪，妨害罷免也不是重罪等等，只要中選會有除錯即可。中選會直言，此屬法盲行為、法盲論述。

中選會說明，罷免案若有「往生者連署」或「偽造連署」等情況，代表有人可能已涉及犯罪行為，應由司法機關加以偵辦處理，並非各縣市政府戶政事務所或選委會單純除錯即可。

另針對外界指「往生者連署」名單不公，中選會指出，這是造謠。以罷免案來說，依法可藉戶役政資訊系統比對並查出「往生者連署」名單者，是各縣市政府戶政事務所，而非各地選委會或中選會。

中選會 罷免 選罷法

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