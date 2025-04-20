領銜人吳柏瑋爆退出 新北罷團「拔羅波」不換人

提議罷免國民黨立委羅明才領銜人吳柏瑋聲明退出「拔羅波」罷免團隊，他今天說，若有必要，可依法更換領銜人。「拔羅波」表示，已到最後關鍵階段，婉謝更換的建議。

吳柏瑋19日晚間在臉書（Facebook）發文指出，19日下午「拒絕統戰，守護台灣」活動未受邀且未取得任何資訊，提議罷免羅明才的執行團隊與他已完全無關，他也沒辦法為此罷團的決策做任何法律上背書，但請大家仍持續支持第二階段罷免連署。

他表示，早在3月8日就想脫離罷團，退出的理由，除了健康因素，起因是3月7日的罷團內部會議上「不用所有事情都讓領銜人參與決策」的1句話，讓他知道此罷團已成熟並不需要他，當他無法參與決策，那就是他離開的時刻。

發文中，吳柏瑋指出，「能夠成功罷免羅明才是我的主要目的，領銜人是不是我根本不重要」。

吳柏瑋表示，早在2月21日就被罷團陸戰組的組長踢出社群平台群組，導致他無法取得相關資訊，讓他幾乎沒出現在陸戰現場，因此他得知陸戰站點的時間與大家一樣，都是看粉絲團內容才知道的。

他指出，如果罷免第二階段連署能順利達標，他一定會履行領銜人的義務，將罷免的程序完成。

吳柏瑋擔任暗坑文化工作室執行長，他今天對中央社表示，他不覺得「拔羅波」罷團會有涉死亡連署或偽造文書等問題，他在法律上仍是領銜人，但在什麼資訊都沒有被告知狀況下，他是無法幫忙負起任何法律責任，若有必要，罷團可以依法更換領銜人。

對此，「拔羅波」團隊晚間指出，吳柏瑋擔任領銜人確實為罷團擋了不少「子彈」及提供資源，雖因健康因素退出團隊，但因他們是共識決的團隊，只要在任何決策或文宣上有簽署他的名字，都會事先通知及溝通，以期在法律責任上，做好領銜人的保護工作。

至於是否更換領銜人一事，「拔羅波」團隊表示，罷團與領銜人之間的溝通順暢。若依規定更換領銜人，不僅有提議人數的門檻，也涉及相關流程可能要重新來過，在罷免已到最後關鍵階段，罷團婉謝更換領銜人的建議。

根據公職人員選舉罷免法第76條第8項規定，罷免案提議人的領銜人死亡或經提議人總數1/2以上書面同意者，由備補領銜人遞補為領銜人，並以1次為限。